Сотрудник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно: что делать работодателю — Finance.ua
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Сотрудник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно: что делать работодателю

Личные финансы
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Сотрудник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно: что делать работодателю
Сотрудник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно: что делать работодателю, Фото: freepik
Иногда возникают ситуации, когда сотрудник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно.
В Государственной службе по труду предоставили разъяснение, что в таком случае делать работодателю в условиях военного положения.

Отпуска

В случае невозможности выполнения работы Гоструда рекомендует предоставить работнику один из следующих отпусков:
  • оплачиваемые отпуска: ежегодные или социальные;
  • отпуск без сохранения зарплаты: как в обязательном порядке, так и с согласия сторон (согласно статьям 25 и 26 Закона Украины «Об отпусках»).
Отмечается, что, согласно части третьей статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», по заявлению работника работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока.

Приостановление трудового договора

Также предусмотрена возможность приостановки действия трудового договора в соответствии со статьей 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»)
Напомним, в 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение молодежи, женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовых к обучению и адаптации к новым условиям.
Как свидетельствует исследование Work.ua, в феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23 500 грн (+500 грн к январю).
Наиболее заметно выросли зарплаты в вакансиях в следующих категориях:
  • «Телекоммуникации и связь» — 30 000 грн, +9% к январю;
  • «Страхование» — 27 750 грн, +7%;
  • «СМИ, издательство, полиграфия» — 24 000 грн, +7%;
  • «IT, компьютеры, интернет» — 29 250 грн, +6%;
  • «Строительство, архитектура» — 30 000 грн, +5%;
  • «Недвижимость» — 50 000 грн, +5%;
  • «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 50 000 грн, +5%.

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По материалам:
Finance.ua
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