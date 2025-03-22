Сотрудник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно: что делать работодателю — Finance.ua

Сотрудник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно: что делать работодателю Сегодня 15:19 — Личные финансы

Сотрудник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно: что делать работодателю, Фото: freepik

Иногда возникают ситуации, когда сотрудник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно.

В Государственной службе по труду предоставили разъяснение , что в таком случае делать работодателю в условиях военного положения.

Отпуска

В случае невозможности выполнения работы Гоструда рекомендует предоставить работнику один из следующих отпусков:

оплачиваемые отпуска: ежегодные или социальные;

ежегодные или социальные; отпуск без сохранения зарплаты: как в обязательном порядке, так и с согласия сторон (согласно статьям 25 и 26 Закона Украины «Об отпусках»).

Отмечается, что, согласно части третьей статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», по заявлению работника работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока.

Приостановление трудового договора

Также предусмотрена возможность приостановки действия трудового договора в соответствии со статьей 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»)

Напомним, в 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение молодежи, женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовых к обучению и адаптации к новым условиям.

Как свидетельствует исследование Work.ua, в феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23 500 грн (+500 грн к январю).

Наиболее заметно выросли зарплаты в вакансиях в следующих категориях:

«Телекоммуникации и связь» — 30 000 грн, +9% к январю;

«Страхование» — 27 750 грн, +7%;

«СМИ, издательство, полиграфия» — 24 000 грн, +7%;

«IT, компьютеры, интернет» — 29 250 грн, +6%;

«Строительство, архитектура» — 30 000 грн, +5%;

«Недвижимость» — 50 000 грн, +5%;

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 50 000 грн, +5%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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