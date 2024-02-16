Встреча Зеленского с представителями бизнеса: какие темы обсудили — Finance.ua

Встреча Зеленского с представителями бизнеса: какие темы обсудили
В Украине будет создана платформа для сбора обратной связи от бизнеса и аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований, который позволит видеть полную картину относительно уголовных производств в стране.
Об этом в Facebook написал соучредитель monobank Олег Гороховский по результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями бизнеса.
«С учетом того, что сам совет уже много раз встречался и прорабатывал ряд вопросов, которые нужно решить для предпринимателей в первую очередь, а до встречи с Президентом мы встречались с рядом стейкхолдеров для наработки решений, то вчера мы вышли на конкретный план работы по каждому из предложенных пунктов», — отметил Гороховский.
Вопросы, которые проработали:
- уменьшение давления правоохранителей на легальный бизнес;
- обновление принципов работы Бюро экономической безопасности;
- необходимость поддержки предприятий ВПК;
- изменения земельного законодательства;
- усовершенствование Уголовно-процессуального кодекса;
- введение обязательных стандартов работы прокуроров.
«Мы вышли на конкретный план работы по каждому из предложенных пунктов», — отметил Гороховский.
Как добавили в Офисе Президента, для улучшения бизнес-климата в Украине было определено девять основных направлений.
Ожидается, что внедрение всех запланированных мер будет способствовать экономическому росту Украины и увеличению количества рабочих мест, что является приоритетом для государства и бизнеса.
Отдельное внимание было уделено введению цифровых решений для осовременивания взаимодействия государства и бизнеса, а именно — создания платформы для получения обратной связи от бизнеса и аналитического модуля к Единому реестру досудебных расследований, который позволит в режиме реального времени видеть полную картину относительно уголовных производств в стране.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине». Целью такого шага является обеспечение эффективного диалога и объединения усилий властей и бизнеса.
23 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение о том, что в Украине появится Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого войдут представители известного украинского бизнеса.
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