Встреча Зеленского с представителями бизнеса: какие темы обсудили — Finance.ua

Встреча Зеленского с представителями бизнеса: какие темы обсудили Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Встреча Зеленского с представителями бизнеса: какие темы обсудили, Фото: president.gov.ua

В Украине будет создана платформа для сбора обратной связи от бизнеса и аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований, который позволит видеть полную картину относительно уголовных производств в стране.

Об этом в Facebook написал соучредитель monobank Олег Гороховский по результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями бизнеса.

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«С учетом того, что сам совет уже много раз встречался и прорабатывал ряд вопросов, которые нужно решить для предпринимателей в первую очередь, а до встречи с Президентом мы встречались с рядом стейкхолдеров для наработки решений, то вчера мы вышли на конкретный план работы по каждому из предложенных пунктов», — отметил Гороховский.

Вопросы, которые проработали:

уменьшение давления правоохранителей на легальный бизнес;

обновление принципов работы Бюро экономической безопасности;

необходимость поддержки предприятий ВПК;

изменения земельного законодательства;

усовершенствование Уголовно-процессуального кодекса;

введение обязательных стандартов работы прокуроров.

«Мы вышли на конкретный план работы по каждому из предложенных пунктов», — отметил Гороховский.

Как добавили в Офисе Президента, для улучшения бизнес-климата в Украине было определено девять основных направлений.

Ожидается, что внедрение всех запланированных мер будет способствовать экономическому росту Украины и увеличению количества рабочих мест, что является приоритетом для государства и бизнеса.

Отдельное внимание было уделено введению цифровых решений для осовременивания взаимодействия государства и бизнеса, а именно — создания платформы для получения обратной связи от бизнеса и аналитического модуля к Единому реестру досудебных расследований, который позволит в режиме реального времени видеть полную картину относительно уголовных производств в стране.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине». Целью такого шага является обеспечение эффективного диалога и объединения усилий властей и бизнеса.

23 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение о том, что в Украине появится Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого войдут представители известного украинского бизнеса.

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