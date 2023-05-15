Бизнес под давлением налоговиков: на что чаще всего жалуются украинские компании — Finance.ua

Бизнес под давлением налоговиков: на что чаще всего жалуются украинские компании Сегодня 15:34 — Личные финансы

Бизнес под давлением налоговиков: на что чаще всего жалуются украинские компании

В Совете бизнес-омбудсмена (СБО) подвели итоги работы в первый год полномасштабной войны и результаты I кв. В 2023 году и рассказали, на что больше всего жаловался украинский бизнес.

В течение 2022 года СБУ обработала 1299 запросов от бизнеса и завершила расследование 1001 дела. Начало полномасштабного вторжения рф в Украину заставило учреждение среагировать на новые вызовы украинскому бизнесу созданием оперативной линии поддержки предпринимателей (гелплайн), которая действовала в течение девяти месяцев войны.

Постепенный возврат довоенной проблематики в жизнь бизнеса, в частности всплеск «налоговых» жалоб, побудил Совет в конце 2022 года возобновить работу в формате традиционных расследований.

В первом квартале 2023 года Совет получил 328 жалоб компаний о недобросовестном поведении государственных органов и закрыл 136 дел. Сумма средств, которую СБУ помогла бизнесу вернуть или сэкономить, составила 326 млн грн. В то же время, финансовый эффект от деятельности Совета с начала ее основания достиг 25 млрд грн.

Больше всего в СБУ жалуются украинские компании — 83%. Доля жалоб иностранного бизнеса обычно приближена к показателю первого квартала.

На что больше всего жалуются компании

Впервые за 12 месяцев полномасштабного вторжения рф в Украину рейтинг жалоб бизнеса в СБУ стал схожим со структурой обращений мирных времен.

В январе-марте этого года компании чаще всего беспокоили налоговые вопросы — уже третий квартал подряд их количество составляет 70% от всех обращений в учреждение. Лавина блокировок налоговых накладных, с которой столкнулись более 40% активных плательщиков НДС, в том числе сотни компаний-жалобщиков Совета, заставила бизнес-омбудсмена по собственной инициативе провести расследование проблем в системе НДС. СБО предоставил результаты расследования с перечнем системных рекомендаций Министерству финансов Украины и Государственной налоговой службе Украины в специальном отчете

«Попытка увеличить доходы бюджета за счет остановки значительной части украинского бизнеса не может работать ни на победу, ни на восстановление. Нужны усиленные совместные усилия правительства, депутатов и бизнес-сообщества, чтобы определить действенные, но не вымогательские правила администрирования налогов», — Роман Ващук, бизнес-омбудсмен.

Выделяют следующие предметы наиболее распространенных обращений в Совет:

1. Среди налоговых вопросов:

Остановка регистрации налоговых накладных

Невыполнение судебных решений



Налоговые проверки



Включение в перечни рисковых налогоплательщиков



Электронное администрирование НДС



Возврат НДС



Аннулирование/восстановление/отказ в регистрации плательщиков НДС



2. Среди действий правоохранительных органов:

Национальная полиция — процессуальные злоупотребления

Национальная полиция — обвинения в коррупции



Национальная полиция — бездействие



Национальная полиция — прочие вопросы



Органы Прокуратуры — процессуальные злоупотребления



Органы Прокуратуры — открытие уголовного производства



Органы Прокуратуры — прочие вопросы



Служба безопасности Украины — процессуальные злоупотребления



Бюро экономической безопасности

НАБУ

3. Среди таможенных вопросов:

Оценка таможенной стоимости



Таможенное оформление (задержка/отказ)



Таможенные административные производства



Прочие таможенные вопросы

К слову, подать жалобу в учреждение можно через форму на сайте: https://boi.org.ua/complaint/online. Отправить вопрос по жалобе можно в Телеграм-чат по номеру: +380 (99) 237 37 37.

Справка Finance.ua:

Совет бизнес-омбудсмена — это независимый постоянно действующий консультативно-совещательный орган Кабинета Министров Украины (постановление № 691 от 26 ноября 2014 года и Меморандум о взаимопонимании для украинской антикоррупционной инициативы от 12 мая 2014 года), начатый с целью создания прозрачных условий работы государственных и местных органов власти, государственных или подконтрольных государству компаний, а также для предотвращения коррупции;

Совет бизнес-омбудсмена финансируется с Мультидонорского счета стабилизации и устойчивого развития Украины (МДР), распорядителем которого является ЕБРР. Странами-донорами МДР являются Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария, Великобритания, США и Европейский Союз — самый большой донор.



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