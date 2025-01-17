Всемирный банк ухудшил прогноз относительно экономики Украины — Finance.ua

Всемирный банк ухудшил прогноз относительно экономики Украины
Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2025 году до 2,0%. Прогноз основан на предположении, что война будет продолжаться в течение всего года.
Об этом сообщается в отчете Всемирного банка Global Economic Prospects за январь 2025 года.
В июне прошлого года Мировой банк прогнозировал средний показатель роста ВВП Украины на 5,8% в год в 2025—2026 годах, «при условии, что активные боевые действия будут продолжаться в 2024 году и впоследствии станут умеренными».
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По сегодняшним оценкам Всемирного банка, рост в Украине замедлится до 3,2% в 2024 году, что отражает такие проблемы, как сокращение энергетических мощностей и зимние отключения электроэнергии, которые сдерживали рост торговли и промышленного производства. Несмотря на эти препятствия и продолжающиеся атаки на инфраструктуру, экономика показала рост.
«Прогнозируется, что рост Украины замедлится до 2% в 2025 году, с учетом предположения, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года. Ожидается устойчивое восстановление на 7% в 2026 году, при условии прекращения активных боевых действий, подкрепленного инвестициями в потребление и реконструкцию», — говорится в обзоре.
По данным Всемирного банка, за последний год конфликт напрямую затронул 41% населения Украины, что подчеркивает серьезные человеческие и экономические потери. Расходы на оборону составили около трети ВВП в 2023 году.
Начало переговоров о вступлении в Европейский Союз и План по Украине в рамках механизма финансирования ЕС (финансовая поддержка на период 2024—2027 гг.) служат важными опорами для присоединения к ЕС, отмечает Всемирный банк.
Справка Finance.ua:
- МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война россии против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предполагает рост экономики Украины в 2025 году на 2,5−3,5% и ускорение роста до 5,3% в 2026 году.
- В Национальном банке считают, что в 2025 году рост реального ВВП Украины ускорится до 4,3%. И это самая оптимистичная оценка среди всех имеющихся прогнозов.
- В Министерстве экономики ожидают, что в 2025 году рост ВВП замедлится до 2,7%. Курс доллара в проект государственного бюджета на 2025 год чиновники заложили на уровне 45 грн/долл.
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