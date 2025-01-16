Минэкономики оценило рост ВВП Украины в 2024 году — Finance.ua

Минэкономики оценило рост ВВП Украины в 2024 году Сегодня 14:03

Минэкономики оценило рост ВВП Украины в 2024 году

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году оценивается в 3,6%.

Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко на заседании парламентского экономического комитета в среду.

«3,6% - ожидается рост ВВП по итогам 2024 года; +0,6% - к этому росту добавила политика „Сделано в Украине“. На 15,2% вырос украинский экспорт в денежном исчислении, достигнув $41,7 млрд», — написала она в Фейсбуке по итогам заседания.

Среди других важных результатов Свириденко отметила, что 67% доходов государства от всех предприятий страны обеспечили критически важные предприятия, которые бронировали своих работников, а приватизация принесла втрое больше запланированного — 12 млрд грн.

«В фокусе на этот год сохранить экономическое восстановление и укреплять экономическую самодостаточность», — подчеркнула первый вице-премьер.

Как сообщалось, в 2024 году Госстат предварительно оценил рост реального ВВП в первом квартале в 6,5%, во втором — в 3,7% и в третьем — в 2%. Инфляция по итогам года составила 12%.

Нацбанк Украины в конце октября повысил прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4%, а на 2025 год — с 4,1% до 4,3%. В то же время, НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5% до 9,7%, на 2025 год с 6,6% до 6,9%.

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Минэкономики ожидал рост ВВП Украины в 2024 году на 3,9% при инфляции 9,5%, а госбюджет-2025 построен на прогнозе роста ВВП на 2,7% при инфляции 9,5%.

По словам Свириденко, в 2025 году Минэкономики продолжит реализовывать политику «Сделано в Украине», направленную на развитие украинского производства. По оценке министерства, при бюджетной инвестиции государства в 35 млрд грн в 2024 году удалось добиться дополнительного прироста ВВП в размере 88 млрд грн.

«В этом году особое внимание уделим расширению политики локализации в публичных и оборонных закупках. Входящие в GPA страны остаются исключением», — отметила глава Минэкономики.

Планы на 2025

Она отметила, что в программе компенсации для аграриев 25% стоимости за покупку сельскохозяйственной техники в 2025 году поставлена ​​задача увеличить количество производителей на 20%, а в программе компенсации 15% стоимости энергетической, колесной и другой техники привлечь к ней еще более 100 производителей.

По словам Свириденко, в 2025 году будет продолжена поддержка индустриальных парков, на развитие инфраструктуры которых запланировано выделить 1 млрд грн. «Что касается поддержки проектов со значительными инвестициями, то планируем подписать еще 4 специальных инвестиционных договора», — добавила первый вице-премьер.

Она также сообщила, что в 2025 году продолжится реформа управления государственной собственностью и приватизация. «Надеюсь, сможем перезапустить механизм государственно-частного партнерства», — подчеркнула Свириденко.

Что касается внешней торговли, она сообщила о намерениях развивать в 2025 году торговые отношения с ключевыми политическими партнерами, прежде всего со странами Пан-Евро-Мед, государствами Ближнего Востока, Северной Африки и Балкан, а также налаживать торговый диалог с США, где, несмотря на новые подходы торговли, Украине требуется дальнейшая поддержка хотя бы в виде освобождения от тарифов на сталь.

«В разрезе финансирования экспорта планируем докапитализировать украинское Экспортно-кредитное агентство и расширить продукты торгового финансирования», — отметила глава Минэкономики.

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