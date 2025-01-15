ВВП Украины: аналитики прогнозируют замедление роста экономики в 2025 году — Finance.ua
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ВВП Украины: аналитики прогнозируют замедление роста экономики в 2025 году

Казна и Политика
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ВВП Украины: аналитики прогнозируют замедление роста экономики в 2025 году
ВВП Украины: аналитики прогнозируют замедление роста экономики в 2025 году
В прошлом году экономика Украины росла, несмотря на войну. По предварительной оценке Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), реальный ВВП в 2024 году вырос на 3,8%. Однако в 2025 году экономика будет расти более сдержанно — на уровне 3%.
Об этом говорится в сообщении института.
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Росту производства металлургии и добыче железной руды способствовал доступ к украинскому морскому коридору. В частности, аграрные компании экспортировать свою продукцию как по морю, так и по железной дороге. В целом лучшая логистика, чем в 2023 году, способствовала определенному увеличению экспорта товаров. Кроме того, развитию машиностроения и легкой промышленности в дальнейшем способствовали оборонные заказы.
«Стремительный рост заработных плат вследствие нехватки рабочей силы и последующие социальные выплаты и индексация пенсий, которые частично финансировались за счет международной помощи, способствовали ощутимому росту реальной валовой добавленной стоимости в торговле», — отмечают аналитики.
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Однако из-за неопределенности, связанной с войной, в течение всего года компании ограничивали свои инвестиции.
«Усилия правительства и международных доноров по страхованию военных рисков и предоставлению гарантий, как ожидаем, будут более результативными в 2025 году. Тогда же поступит большее инвестиционное финансирование в рамках второго компонента UkraineFacility. В целом мы ожидаем, что рост реального ВВП в 2025 году составит около 3%», — считают аналитики.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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