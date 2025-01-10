Госдолг Украины превысил 90% ВВП — Forbes
Государственный долг Украины на конец 2024 достиг около 7 трлн грн. Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%.
Об этом говорится в разборе результатов выполнения государственного бюджета в 2024 году, осуществленном Аналитическим отделом Forbes Ukraine. Это совокупный государственный долг, который кроме прямой задолженности Украины также включает долги, гарантированные государством.
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В структуре государственного долга львиная доля (96%) приходится на прямой долг государства, остальные 4% - на долги, гарантированные государством.
Для сравнения, в 2023 году государственный долг составил 5,5 трлн грн, или 84% ВВП.
Увеличение государственного долга в течение 2023 года происходило из-за значительных внешних и внутренних заимствований, необходимых для финансирования бюджета военного времени.
Еще одним существенным фактором роста госдолга является ослабление курса гривны к ведущим валютам мира, увеличивающее гривневый масштаб долгов в иностранной валюте.
Перед полномасштабным вторжением в 2021 году размер госдолга составлял 2,67 трлн грн, или 49% ВВП.
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