Госдолг Украины вырос до 160 млрд долларов — Finance.ua

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Госдолг Украины вырос до 160 млрд долларов

Казна и Политика
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Госдолг Украины вырос до 160 млрд долларов
Госдолг Украины вырос до 160 млрд долларов
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 ноября 2024 составил 6,645 трлн гривен или 159,74 млрд долларов.
Об этом сообщает Министерство финансов.
В ноябре 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 231,12 млрд гривен, в долларовом эквиваленте долг увеличился на 4,37 млрд долларов.
С начала года госдолг вырос на 1,125 трлн гривен или на 14,43 млрд долларов.

Заимствования в ноябре

На валютные счета правительства в НБУ за ноябрь поступило 6,678 млрд долларов. Из этой суммы:
  • 4,788 млрд долларов — от Всемирного банка (помощь США)
  • 1,350 млрд долларов от Соединенных Штатов;
  • 235,0 млн долларов — от Японии;
  • 191,9 млн долларов — от размещения валютных ОВГЗ;
  • 99,9 млн долларов — от Южной Кореи;
12,9 млн долларов — от других партнеров.
Средний курс вырос за месяц с 0,3% до 41,35 грн/доллар.

Госдолг Украины

Напомним, по данным Минфина, госдолг Украины становится более дешевым и более долгосрочным. С начала 2024 года средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% - с 6,24 до 4,88%.
По данным пресс-службы, средняя срочность госдолга составляет более 11 лет.
В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — 58%.
МВФ прогнозирует, что в 2025 году государственный долг Украины впервые составит более 100% валового внутреннего продукта. В ближайшие несколько лет, по прогнозам, задолженность уже не опустится ниже 100% ВВП.
По материалам:
РБК-Україна
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