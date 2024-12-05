НБУ ожидает рост украинского ВВП на 4,3% в 2025 году — Finance.ua

НБУ ожидает рост украинского ВВП на 4,3% в 2025 году Сегодня 14:05

НБУ ожидает рост украинского ВВП на 4,3% в 2025 году

Национальный банк Украины прогнозирует рост украинской экономики в 2025 году на 4,3% по сравнению с 4% по результатам текущего года. Ожидания инфляции на следующий год находятся на уровне 7% против 10%+ в текущем. Более того, ключевой задачей НБУ является соблюдение планового уровня инфляции, а не достижение других макроэкономических показателей.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время дискуссии «Что ждет экономику в 2025 году? Обзор прогнозов от экономистов и власти», — пишет GMC Center.

Что ожидает Нацбанк в 2025 году

Рост ВВП

Около месяца назад Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП на следующий год с 4,1 до 4,3%. Этот сценарий остается актуальным, несмотря на результаты американских выборов и дополнительную неопределенность, связанную с ними. В 2026 году Нацбанк ожидает экономический рост на 4,6%.

Будет сдерживать экономический рост недостаток рабочей силы, риски безопасности, миграционные процессы и медленная нормализация экономических условий. Три ключевых риска прогноза-2025 НБУ (с сильным влиянием и вероятностью 25−50%): более длительный срок и интенсивность войны, большие бюджетные нужды и больший дефицит электроэнергии из-за увеличения повреждений энергоинфраструктуры.

Инфляция

Ключевой прогнозный показатель для НБУ — это показатель инфляции. В конце октября Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5 до 9,7%. Вероятно, что инфляция по итогам этого года все же превысит 10% (по итогам октября-2024 инфляция в годовом исчислении уже достигла 9,7%), но уже в следующем году мы ожидаем ее замедление примерно до 7% и снижение инфляции до целевого показателя в 5% в 2026 году.

Прогноз инфляции является функцией нескольких основных факторов.

«Во-первых, это экзогенные (внешние) факторы. Повышение инфляции в конце этого года было неожиданным для всех. Большинство факторов, которые обусловили ускорение инфляции, являются временными, в частности, связанными с меньшим урожаем и подорожанием продуктов», — говорит Николайчук.

Среди других причин роста цен, по словам Николайчука, — проблемы в энергетике и повышение зарплат. Если говорить о давлении на инфляцию из-за роста бюджетных расходов, то влияние программы «Зимова єПідтримка» (1000 грн на различные расходы) на общий совокупный спрос достаточно незначительно.

«В то же время, если мы говорим о среднесрочной перспективе, то здесь гораздо важнее нацеленность Национального банка на формирование соответствующих монетарных условий для того, чтобы привести инфляцию к целевому уровню. Когда мы публикуем свой прогноз, то мы в него закладываем соответствующие монетарные условия, процентную ставку и обменный курс. Прогноз процентной ставки мы публикуем, обменный курс — нет, но эти параметры должны быть согласованы с нашими инфляционными прогнозами. Если же ситуация будет отличаться от желаемого развития событий, то мы будем соответствующим образом корректировать значения этих параметров», — отметил замглавы НБУ.

Поддержка партнеров

По словам представителя Нацбанка, вопрос того, как будет развиваться экономика Украины в послевоенное время, нужно рассматривать уже сейчас.

«Действительно, если посмотреть на международный опыт, очень часто страны после войны впадали в длительную рецессию и очень часто это было связано с фискальной консолидацией, которую они должны проводить. Эти страны должны были прилагать большие усилия, чтобы уменьшить уровень госдолга, который они аккумулировали до войны. И действительно существуют опасения, что Украина также может пойти по этому пути после окончания войны вследствие существенного сокращения фискального импульса, который сейчас поддерживает нашу экономику», — говорит Николайчук.

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В то же время, по его словам, когда НБУ анализировал столь долгосрочный сценарий экономического развития Украины, то прежде всего исходил из предположения, что наша страна продолжит интегрироваться в европейскую экономику.

«Это важный фактор, который будет давать толчок для экономического восстановления. Второе предположение — это то, что международные партнеры будут продолжать поддерживать Украину, в значительной степени за счет замороженных российских активов и других источников. Мы более оптимистично настроены и считаем, что украинский сценарий послевоенного развития будет существенно отличаться от негативных примеров других стран», — подытожил Николайчук.

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