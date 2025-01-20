Все банки выполнили повышенные требования к регулятивному капиталу — Finance.ua

Все банки выполнили повышенные требования к регулятивному капиталу Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Все банки выполнили повышенные требования к регулятивному капиталу

Банковская система Украины успешно выполнила второй этап перехода на новую трехуровневую структуру капитала согласно требованиям ЕС и на 1 января 2025 года сохраняет достаточный запас капитала всех уровней. Текущий уровень капитала обеспечивает устойчивость сектора к возможным шокам и позволяет в дальнейшем наращивать кредитный портфель.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, согласно действующим с 5 августа 2024 года требованиям Закона Украины «О банках и банковской деятельности» банки перешли на трехуровневую структуру капитала и новые нормативы его достаточности с применением ряда переходных положений, в частности поэтапного графика достижения минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала, а именно:

с 5 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года — в размере не менее 8,5%;

с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года — не менее 9,25%;

с 1 июля 2025 года — не менее 10%.

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«Благодаря переходу банков на новую структуру капитала возросла самая качественная его составляющая — основной капитал 1 уровня (за счет включения накопленных доходов, которые до этого преимущественно отражались в капитале низших уровней, и учета в соответствии с переходными положениями промежуточной прибыли без его подтверждения аудитом). Так что капитал банков достаточен для покрытия всех ключевых рисков», — отметили в НБУ.

По данным статистической отчетности о значении пруденциальных нормативов по состоянию на 1 января 2025 года:

норматив достаточности регулятивного капитала в банковской системе составляет 17,35%;

норматив достаточности капитала 1 уровня — 16,92%;

норматив достаточности основного капитала 1 уровня — 16,92%.

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Все банки по состоянию на 1 января 2025 года выполняют минимальные требования достаточности капитала всех уровней. В то же время с учетом повторного ретроспективного повышения ставки налога на прибыль в дальнейшем банки отразят в отчетности по рост налогов и снижение прибыли в 2024 году. Это приведет к снижению нормативов достаточности капитала отдельных банков.

В полной мере эффект повышения налога можно будет оценить по итогам анализа годовой финансовой отчетности банков, подтвержденной аудитом. По предварительным ожиданиям, в целом банки сохранят достаточный запас капитала, однако некоторым из них, возможно, понадобится пересмотр программ капитализации по результатам оценки устойчивости в 2023 году.

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Несмотря на определенное сдерживание активности банков из-за повышенного налогообложения, примененные переходные нормы позволяют банкам в дальнейшем наращивать кредитование. Накопленный запас капитала будет способствовать соблюдению банками минимальных требований к капиталу и в дальнейшем — поддержке буферов консервации капитала и системной важности, решение о внедрении которых будет принято после оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.

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