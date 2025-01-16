В НБУ объяснили, кого коснутся лимиты на банковские переводы — Finance.ua

В НБУ объяснили, кого коснутся лимиты на банковские переводы Сегодня 12:02 — Финтех и Карты

В НБУ объяснили, кого коснутся лимиты на банковские переводы, freepik

Установленные лимиты на исходящие переводы затронут незначительное количество клиентов банков. Они направлены на борьбу с теневым сектором.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью «Мы — Украина»

«Если говорить об этих ограничениях, по нашим расчетам и по подтверждениям банков, установленные ограничения коснутся менее 1% граждан», — сказала она.

По ее словам, банк не будет ограничивать в проведении операции в случае наличия подтвержденных доходов.

«То есть если, например, ваша зарплатная карта в этом банке, и банк видит, что все ваши поступления — это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также с этих доходов, и эта сумма превышает 100 тысяч гривен или даже 400 тысяч гривен за определенный период времени, они не будут иметь к вам никаких вопросов и не будут вас никоим образом ограничивать», — объяснила Рожкова.

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По ее словам, цель этих ограничений была продолжить борьбу с теневым рынком.

Как отметила первый заместитель главы НБУ, банки не являются авангардом в этом, и это не их ключевая функция. «Но из-за того, что они своими операциями пронизывают абсолютно все экономические зоны, направления, отрасли, конечно, они могут способствовать этой борьбе», — добавила она.

Рожкова напомнила, что даже до этих ограничений существовало правило в законе о финансовом мониторинге о том, что все что выше 400 тысяч гривен, ты должен подтвердить, откуда ты его взял, принес эти деньги в банк положить себе на счет, или пополняешь каким-то иным образом, ты должен банку сказать, где ты это взял".

Справка Finance.ua:

С 1 октября 2024 года НБУ установил ограничения на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в сумме до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит будет действовать до 1 апреля 2025 года. В декабре крупнейшие банки подписали меморандум о снижении лимитов на переводы. Меморандум распространяет ограничения и на переводы через систему IBAN.

Банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров.

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Если документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

по клиентам «высокого» уровня риска устанавливать предел в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;

по клиентам «среднего» и «низкого» уровня риска:

— с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тысяч гривен в месяц;

— с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

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