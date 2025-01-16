В НБУ объяснили, кого коснутся лимиты на банковские переводы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ объяснили, кого коснутся лимиты на банковские переводы

Финтех и Карты
38
В НБУ объяснили, кого коснутся лимиты на банковские переводы
В НБУ объяснили, кого коснутся лимиты на банковские переводы, freepik
Установленные лимиты на исходящие переводы затронут незначительное количество клиентов банков. Они направлены на борьбу с теневым сектором.
Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью «Мы — Украина».
«Если говорить об этих ограничениях, по нашим расчетам и по подтверждениям банков, установленные ограничения коснутся менее 1% граждан», — сказала она.
По ее словам, банк не будет ограничивать в проведении операции в случае наличия подтвержденных доходов.
«То есть если, например, ваша зарплатная карта в этом банке, и банк видит, что все ваши поступления — это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также с этих доходов, и эта сумма превышает 100 тысяч гривен или даже 400 тысяч гривен за определенный период времени, они не будут иметь к вам никаких вопросов и не будут вас никоим образом ограничивать», — объяснила Рожкова.
Читайте также
По ее словам, цель этих ограничений была продолжить борьбу с теневым рынком.
Как отметила первый заместитель главы НБУ, банки не являются авангардом в этом, и это не их ключевая функция. «Но из-за того, что они своими операциями пронизывают абсолютно все экономические зоны, направления, отрасли, конечно, они могут способствовать этой борьбе», — добавила она.
Рожкова напомнила, что даже до этих ограничений существовало правило в законе о финансовом мониторинге о том, что все что выше 400 тысяч гривен, ты должен подтвердить, откуда ты его взял, принес эти деньги в банк положить себе на счет, или пополняешь каким-то иным образом, ты должен банку сказать, где ты это взял".

Справка Finance.ua:

С 1 октября 2024 года НБУ установил ограничения на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в сумме до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит будет действовать до 1 апреля 2025 года. В декабре крупнейшие банки подписали меморандум о снижении лимитов на переводы. Меморандум распространяет ограничения и на переводы через систему IBAN.
Банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров.
Читайте также
Если документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:
  • по клиентам «высокого» уровня риска устанавливать предел в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;
  • по клиентам «среднего» и «низкого» уровня риска:
— с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тысяч гривен в месяц;
 — с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.