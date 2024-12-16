Член Совета НБУ рассказал о влиянии ограничения карточных переводов — Finance.ua

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Член Совета НБУ рассказал о влиянии ограничения карточных переводов

Казна и Политика
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Член Совета НБУ рассказал о влиянии ограничения карточных переводов
Член Совета НБУ рассказал о влиянии ограничения карточных переводов
Подавляющее большинство граждан Украины не ощутят на себе ограничений карточных переводов, внедряемых банками.
Об этом заявил член Совета НБУ Василий Фурман в эфире «Киев24».
Он пояснил, что уже существуют ограничения на переводы в 150 тысяч гривен в месяц, которые практически не повлияли на украинцев.
«Уже существуют ограничения, и 98% граждан не испытали их на себе. Сейчас идет усиление ограничений, но также есть соответствующая статистика, что 9 из 10 украинцев их на себе не испытают. Если ты получаешь белую зарплату, или ты ФЛП и законным способом получаешь доходы на свою карту, у тебя нет ограничений», — подчеркнул Фурман.
По его словам, даже при действующих сегодня лимитах в 150 тысяч гривен можно переводить больше, если белая зарплата превышает эту сумму. Клиент может предоставить банку соответствующие справки о зарплате или других доходах, в таком случае лимит будет расширен.
Фурман отметил, что такие ограничения направлены на борьбу с теневой экономикой, которые представляют большую проблему, особенно во время войны.
«Теневая экономика — это бизнес, который не платит налоги, что в условиях войны еще большее преступление, ведь за счет налогоплательщиков финансируется армия», — сказал член Совета Нацбанка.
Кроме этого, ограничения должны помочь борьбе с «дропами». Фурман объяснил, что «дропы» — это физические лица, которые за незначительную плату передают свою карту в аренду, и другой человек по своему усмотрению, противозаконным способом использует эту карту.
По материалам:
УНІАН
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