В НБУ назвали основания для остановки банковских операций — Finance.ua

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В НБУ назвали основания для остановки банковских операций

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В НБУ назвали основания для остановки банковских операций
В НБУ назвали основания для остановки банковских операций
Банки могут останавливать операции клиентов при поступлении крупных сумм на счета клиентов. Они требуют объяснений и подтверждающих документов.
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Как отметила Рожкова, ограничения касаются тех предпринимателей или игроков реального сектора экономики, которые пытаются оптимизировать собственное налогообложение, пытаются заработать больше, а отдать меньше.
По ее словам, эти предприниматели создают ФЛПы, но не открывают счет ФЛП, а пользуются счетом физического лица.
«Потом на этот счет физлица начинают приходить какие-то деньги, и банк не понимает, откуда. Если ты или нигде не работаешь, или там работаешь и у тебя официальная зарплата минимальная, в таких случаях банки действительно останавливают операции и требуют объяснений и подтверждающих документов» , — сказала она.
Рожкова отметила, что это «постоянная жизненная история».
«Так бизнесмен пытается заработать больше, и меньше потратиться, так чтобы иметь больше прибыли, а государство хочет, чтобы бизнесмен или бизнес и поделился до того уровня, на который государство считает, что он должен поделиться. И в этом постоянный поиск справедливости. Это правда, но знаете, мне кажется, что сейчас особенно сейчас не время для поиска справедливости», — заявила первыйзаместитель главы НБУ.

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По ее словам, сейчас, когда у нас очень большой дефицит бюджета, вызванный тем, что бешеные объемы денег идут на поддержку нашей обороноспособности, «мне кажется, нам всем стоит остановиться и начать платить налоги как положено».
«И возможно, это в свою очередь расширит налоговую базу, и когда-нибудь в перспективе мы придем к тому, что государство начнет не снижать налоговую нагрузку», — сказала Рожкова.
Напомним, ранее НБУ опроверг информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных. В НБУ заявили, что банки продолжают проводить проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.
По материалам:
РБК-Україна
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