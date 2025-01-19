Будут ли банки увеличивать депозитные ставки для компенсации налогообложения — ответ банкиров — Finance.ua
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Будут ли банки увеличивать депозитные ставки для компенсации налогообложения — ответ банкиров

Кредит&Депозит
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Будут ли банки увеличивать депозитные ставки для компенсации налогообложения — ответ банкиров
Будут ли банки увеличивать депозитные ставки для компенсации налогообложения — ответ банкиров
Увеличение военного сбора с доходов физических лиц с 1,5% до 5% снизило реальную доходность по депозитам вкладчиков. Но банки не собираются повышать ставки для компенсации увеличенных налоговых вычетов с процентов по депозитам физлиц.
Об этом сообщает Финансовый клуб.
«Не ожидаем существенных изменений рыночных ставок по вкладам после повышения военного сбора», — отметил руководитель по сбережениям и трансакционным услугам Райффайзен Банка Сергей Анников.
«Банки не предложат компенсацию, потому что в таком варианте получится, что этот дополнительный налог возьмут на себя банки. В этом нет смысла. Банки и так получили свою долю увеличенных налогов. При этом повышение налога на прибыль банков гораздо больше, чем рост военного сбора, — сообщил руководитель управления сбережений ПриватБанка Андрей Шульга.

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На практике увеличение военного сбора означает, что если раньше из ставки в 10% вкладчик получал 8,05% годовых эффективной доходности, то после повышения военного сбора получит 7,7%.
Однако, если отдельным банкам для удержания средств вкладчиков придется незначительно поднять ставки, они это сделают. «Принятие парламентом повышения военного сбора до 5% может возыметь влияние. Мы будем следить за изменениями и реагировать на рынок», — обещает директор департамента продуктов розничного бизнеса и трансакционного банкинга Универсал Банка Андрей Звизло.
По материалам:
Фінансовий клуб
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