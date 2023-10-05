ВР упростила процедуру списания военного имущества — Finance.ua

ВР упростила процедуру списания военного имущества Сегодня 16:02 — Казна и Политика

ВР упростила процедуру списания военного имущества

Верховная Рада Украины упростила процедуру списания утраченного в бою военного имущества. Принятие законопроекта № 10 039 о внесении соответствующих изменений в закон «О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины» за основу и в целом поддержали 302 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Этот документ позволяет командирам воинских частей списывать имущество (кроме оружия) стоимостью до 100 тыс. тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 млн ​​грн) путем упрощенной процедуры.

По словам Геращенко, это необходимо из-за частых потерь и повреждений имущества во время обстрелов.

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«Списание военного имущества осуществляется приказом командира воинской части по представлению комиссии. Командиры принимают решение об утверждении или отказе в утверждении единого акта в двадцатидневный срок», — уточнила она.

Ранее инициатор документа, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (фракция «Голос») объяснял, что принятие законопроекта позволит расширить номенклатуру списания утраченного военного имущества командирам воинских частей, а также исключит возможность дополнительного согласования процедуры с правоохранительными органами.

«Прежде всего мы расширяем номенклатуру списания, благодаря чему командиры частей смогут списывать имущество разной номенклатуры на сумму в 1,7 млн ​​грн, при том что раньше не смогли списать, например, медицинское имущество или средства связи. Более того, списывать имущество командир сможет без дополнительного обращения в правоохранительные органы. Хотя до этого обязательным было согласование с Государственным бюро расследований (ГБР) и Военной службой правопорядка (ВСП). В наработанном законопроекте мы это убираем», — отмечал парламентарий.

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Кроме того, по словам Костенко, законопроект предполагает, что комиссия в составе бригады сможет списывать утраченное в бою имущество «одним актом при наличии показаний участников событий».

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Мета По материалам:

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