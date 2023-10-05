ВР упростила процедуру списания военного имущества — Finance.ua

ВР упростила процедуру списания военного имущества
Верховная Рада Украины упростила процедуру списания утраченного в бою военного имущества. Принятие законопроекта № 10 039 о внесении соответствующих изменений в закон «О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины» за основу и в целом поддержали 302 народных депутата на пленарном заседании в четверг.
Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
Этот документ позволяет командирам воинских частей списывать имущество (кроме оружия) стоимостью до 100 тыс. тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 млн грн) путем упрощенной процедуры.
По словам Геращенко, это необходимо из-за частых потерь и повреждений имущества во время обстрелов.
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«Списание военного имущества осуществляется приказом командира воинской части по представлению комиссии. Командиры принимают решение об утверждении или отказе в утверждении единого акта в двадцатидневный срок», — уточнила она.
Ранее инициатор документа, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (фракция «Голос») объяснял, что принятие законопроекта позволит расширить номенклатуру списания утраченного военного имущества командирам воинских частей, а также исключит возможность дополнительного согласования процедуры с правоохранительными органами.
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«Прежде всего мы расширяем номенклатуру списания, благодаря чему командиры частей смогут списывать имущество разной номенклатуры на сумму в 1,7 млн грн, при том что раньше не смогли списать, например, медицинское имущество или средства связи. Более того, списывать имущество командир сможет без дополнительного обращения в правоохранительные органы. Хотя до этого обязательным было согласование с Государственным бюро расследований (ГБР) и Военной службой правопорядка (ВСП). В наработанном законопроекте мы это убираем», — отмечал парламентарий.
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Кроме того, по словам Костенко, законопроект предполагает, что комиссия в составе бригады сможет списывать утраченное в бою имущество «одним актом при наличии показаний участников событий».
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