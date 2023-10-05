Помощь военным: Кабмин поддержал пилотный проект — Finance.ua

Помощь военным: Кабмин поддержал пилотный проект Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Кабинет Министров поддержал пилотный проект, благодаря которому военные и их семьи могут получить психологическую помощь и поддержку в решении бытовых вопросов.

Как сообщается на официальном портале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, услуга социального сопровождения будет введена на базе подразделений Вооруженных Сил Украины.

«Пилотный проект до конца года охватит 5 воинских частей, в следующем — еще 35», — сообщает министерство.

Речь идет о том, что военные и их семьи будут получать комплексную поддержку. В частности, им будут предоставлять консультации по психосоциальной поддержке, налаживанию коммуникации в семье. Также предусмотрена помощь и сопровождение военнослужащего на этапах призыва во время мобилизации.

Экспериментальные проекты для ветеранов и военных

Как сообщал УНИАН, 3 октября во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров запустил два экспериментальных проекта, касающихся ветеранов и военнослужащих.

По его словам, первый проект касается предоставления новой социальной комплексной услуги — формирование жизнестойкости. Услуга включает в себя ряд опций, в частности, социально-психологическую помощь, формирование и развитие социальных навыков и умений, содействие адаптации и другое.

Второй проект, по словам Шмыгаля, — социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей в воинских частях. Он пояснил, что речь идет о психосоциальной поддержке для укрепления семей, помощи в оформлении документов, помощи в коммуникации с государственной и местной властью. Координатор проекта — Министерство социальной политики.

Ранее, в начале года Шмыгаль информировал, что в 2023 году появится масштабная программа поддержки ветеранов войны, включающая четыре ключевых потребности. В частности, речь идет об экономической независимости, возможности военной карьеры, обеспечении ветеранов жильем, медицинских услугах.

Одним из таких проектов является Институт помощника ветерана, который сначала будет запущен в четырех пилотных областях — Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Львовской.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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