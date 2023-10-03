Минобороны увеличило выплаты некоторым категориям военнослужащих: кто получит дополнительное вознаграждение — Finance.ua
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Минобороны увеличило выплаты некоторым категориям военнослужащих: кто получит дополнительное вознаграждение

Казна и Политика
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Минобороны увеличило выплаты некоторым категориям военнослужащих: кто получит дополнительное вознаграждение
Минобороны увеличило выплаты некоторым категориям военнослужащих: кто получит дополнительное вознаграждение
Министерство обороны Украины увеличило перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение.
Об этом сообщается на сайте министерства.
В ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих:
  • 100 тыс. гривен — военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огненное поражение противника, без условия нахождения в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
  • 100 тыс. гривен — военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
  • 50 тыс. гривен — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
  • 30 тыс. гривен — военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября;
  • раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляется с 1 июня;
  • инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 тыс. до 30 тыс. гривен. Начисляется с 1 июня;
  • срочники — 6 тыс. гривен. Начисляется с 1 июня;
  • курсанты — 2 350 гривен. Начисляется с 1 июня.
Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время.
Выплаты бойцам, воюющим на передовом крае, сохранены на том же уровне — 100 тыс. гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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