Минобороны увеличило выплаты некоторым категориям военнослужащих: кто получит дополнительное вознаграждение — Finance.ua

Минобороны увеличило выплаты некоторым категориям военнослужащих: кто получит дополнительное вознаграждение Сегодня 16:04 — Казна и Политика

Минобороны увеличило выплаты некоторым категориям военнослужащих: кто получит дополнительное вознаграждение

Министерство обороны Украины увеличило перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение.

Об этом сообщается на сайте министерства.

В ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих:

100 тыс. гривен — военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огненное поражение противника, без условия нахождения в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;

100 тыс. гривен — военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;

50 тыс. гривен — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;

30 тыс. гривен — военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября;

раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляется с 1 июня;

инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 тыс. до 30 тыс. гривен. Начисляется с 1 июня;

срочники — 6 тыс. гривен. Начисляется с 1 июня;

курсанты — 2 350 гривен. Начисляется с 1 июня.

Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время.

Выплаты бойцам, воюющим на передовом крае, сохранены на том же уровне — 100 тыс. гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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