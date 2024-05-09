ВР расширила программу доступных кредитов на производителей оружия — Finance.ua

ВР расширила программу доступных кредитов на производителей оружия Сегодня 17:21 — Кредит&Депозит

ВР расширила программу доступных кредитов на производителей оружия

Верховная Рада приняла закон, который открывает возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса иметь доступ к программе дешевых кредитов «5−7-9».

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

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Ожидается, что для производителей оружия процент льготного кредита будет 7% на инвестиции и 9% на оборотные средства. Максимальная сумма кредита: 500 млн гривен, добавил Кисилевский.

«Развитие собственного производства должно быть ключевым приоритетом государства. Это и есть суть политики Сделано в Украине. Чем больше будем производить сами — и оружия, и боеприпасов, и товаров гражданского назначения, тем крепче будет наша экономика и наша оборона», — подчеркнул замглавы комитета.

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Напомним, за время действия военного положения предпринимателям в Украине выдано 52 244 кредита на 208,7 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%».

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил , что Украина ищет средства в Евросоюзе, чтобы увеличить поддержку собственной оружейной промышленности и задействовать дополнительные мощности, не связанные с контрактами.

Економічна Правда По материалам:

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