Боррель предложит направить 90% доходов от активов рф на оружие для Украины — Finance.ua

Боррель предложит направить 90% доходов от активов рф на оружие для Украины Сегодня 16:12

Боррель предложит направить 90% доходов от активов рф на оружие для Украины

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что предложит ЕС использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.

Слова Борреля приводит агентство Reuters

Главный дипломат ЕС заявил журналистам в Брюсселе, что предложит перечислить оставшиеся 10% в бюджет ЕС, чтобы они были использованы для усиления потенциала украинской оборонной промышленности.

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Он сказал, что представит это предложение странам-членам ЕС в среду, накануне саммита лидеров ЕС в четверг и пятницу.

На прошлой неделе высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что российские активы, замороженные в Европейском Союзе, могут принести от 15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов до 2027 года, в зависимости от мировых процентных ставок.

Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, в эквиваленте 190 млрд евро в виде различных ценных бумаг и наличных российского центрального банка.

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Боррель подчеркнул, что предложение заключается в использовании прибыли от хранящихся в Европе активов, а не самих активов. По его словам, это может приносить около 3 млрд евро ежегодно.

«Конкретное предложение будет представлено завтра. Государства-члены должны согласиться с ним», — сказал он.

Європейська правда По материалам:

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