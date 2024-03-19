Боррель предложит направить 90% доходов от активов рф на оружие для Украины — Finance.ua

Боррель предложит направить 90% доходов от активов рф на оружие для Украины
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что предложит ЕС использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.
Слова Борреля приводит агентство Reuters.
Главный дипломат ЕС заявил журналистам в Брюсселе, что предложит перечислить оставшиеся 10% в бюджет ЕС, чтобы они были использованы для усиления потенциала украинской оборонной промышленности.
Он сказал, что представит это предложение странам-членам ЕС в среду, накануне саммита лидеров ЕС в четверг и пятницу.
На прошлой неделе высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что российские активы, замороженные в Европейском Союзе, могут принести от 15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов до 2027 года, в зависимости от мировых процентных ставок.
Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, в эквиваленте 190 млрд евро в виде различных ценных бумаг и наличных российского центрального банка.
Боррель подчеркнул, что предложение заключается в использовании прибыли от хранящихся в Европе активов, а не самих активов. По его словам, это может приносить около 3 млрд евро ежегодно.
«Конкретное предложение будет представлено завтра. Государства-члены должны согласиться с ним», — сказал он.
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