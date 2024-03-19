Боррель предложит направить 90% доходов от активов рф на оружие для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Боррель предложит направить 90% доходов от активов рф на оружие для Украины

18
Боррель предложит направить 90% доходов от активов рф на оружие для Украины
Боррель предложит направить 90% доходов от активов рф на оружие для Украины
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что предложит ЕС использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.
Слова Борреля приводит агентство Reuters.
Главный дипломат ЕС заявил журналистам в Брюсселе, что предложит перечислить оставшиеся 10% в бюджет ЕС, чтобы они были использованы для усиления потенциала украинской оборонной промышленности.
Читайте также
Он сказал, что представит это предложение странам-членам ЕС в среду, накануне саммита лидеров ЕС в четверг и пятницу.
На прошлой неделе высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что российские активы, замороженные в Европейском Союзе, могут принести от 15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов до 2027 года, в зависимости от мировых процентных ставок.
Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, в эквиваленте 190 млрд евро в виде различных ценных бумаг и наличных российского центрального банка.
Читайте также
Боррель подчеркнул, что предложение заключается в использовании прибыли от хранящихся в Европе активов, а не самих активов. По его словам, это может приносить около 3 млрд евро ежегодно.
«Конкретное предложение будет представлено завтра. Государства-члены должны согласиться с ним», — сказал он.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.