ВР приняла закон о профессиональном образовании: каких изменений ждать — Finance.ua
ВР приняла закон о профессиональном образовании: каких изменений ждать

Казна и Политика
21
Сегодня, 21 августа, депутаты Верховной Рады приняли новый закон «О профессиональном образовании» (законопроект № 13107-д). Он открывает доступ Украине к более чем 350 млн евро поддержки от Евросоюза. За документ в целом голосовали 285 депутатов ВР.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила: «Это важный шаг на пути европейской интеграции и выполнения Плана Украины, который открывает доступ к около 390 млн евро поддержки от ЕС… Правительство будет ежегодно инвестировать в модернизацию инфраструктуры. Это новые мастерские, лаборатории, утепление общежитий и реконструкцию заведений. Спасибо всем, кто работал над этим законом. Это изменения ради молодежи, экономики и восстановления страны.
Главные изменения

Как сообщили в Министерстве образования и науки, среди главных изменений, предусматриваемых принятым законом, — то, что профессиональные колледжи будут работать в форме некоммерческих обществ.
Высшие профессиональные училища, ПТУ и центры ПТО постепенно переименуют в профессиональные колледжи, где будут учиться студенты с полноценными академическими правами.
Уже сейчас рабочие профессии пользуются большим спросом среди бизнеса и будут еще более востребованы в период восстановления, закон призван сделать все возможное, чтобы профессиональное образование отвечало вызовам времени.
Какие профессии будут самыми востребованными в Украине
В Украине сфокусируются на пяти основных направлениях при подготовке будущих специалистов. Специалисты, принадлежащие к одной из пяти категорий, будут наиболее нужны в ближайшее время. Логика наших приоритетов: человек, инфраструктура, интеллект, технологии и аграрная основа.

Справка Finance.ua:

  • Современный рынок труда испытывает нехватку кадров. В результате дефицита рабочей силы, в частности в связи с мобилизацией мужчин на военную службу, возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, которые традиционно считаются «мужскими».
  • В ответ на этот вызов Государственная служба занятости реализует программу, направленную на вовлечение женщин в сферы занятости, в которых преимущественно больше представлены мужчины. Обучение проводится при поддержке работодателей. Они обеспечивают место прохождения практики и обязуются трудоустроить выпускниц после завершения курса. Это дает участникам гарантию не только на получение новой профессии, но и на гарантированное рабочее место после учебы.
По материалам:
Finance.ua
