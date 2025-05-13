ВР поддержала упрощение продаж и передачи в пользование земельных участков — Finance.ua

ВР поддержала упрощение продаж и передачи в пользование земельных участков Сегодня 16:41 — Казна и Политика

ВР поддержала упрощение продаж и передачи в пользование земельных участков

Верховная Рада 13 мая поддержала в первом чтении законопроект 13174 о защите прав на землю владельцев объектов недвижимого имущества, разрушенных в результате боевых действий.

Вместе с тем, в ходе обсуждения некоторые депутаты отметили, что этот законопроект может привести к возникновению определенных «земельных схем». Ко второму чтению профильный комитет пообещал его доработать.

Законопроектом предлагается:

установить, что продажа, передача в пользование земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам зданий, сооружений, разрушенных в результате боевых действий и находящихся на таких земельных участках, осуществляется без проведения земельных торгов;

разрешить в течение действия военного положения безвозмездную передачу земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам разрушенных объектов;

установить, что в течение действия военного положения и 5 лет со дня его прекращения или отмены передача в собственность, пользование земельных участков владельцам разрушенных объектов, установление, изменение их целевого назначения осуществляется без разработки градостроительной документации при условии, что целевое назначение земельного участка будет определено в соответствии с назначением объекта недвижимого имущества до его уничтожения.

Так, в Земельном кодексе предлагается установить, что не подлежат продаже, передаче в пользование на конкурентных началах (на земельных торгах) земельные участки государственной или коммунальной собственности в случае продажи, передачи в пользование земельных участков бывшим владельцам уничтоженного вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины недвижимого имущества (зданий, сооружений), право собственности на которое согласно сведениям Государственного реестра прав на недвижимое имущество прекращено в связи с уничтожением имущества.

Читайте также Как продать дом, если земля под ним не приватизирована

Установление целевого назначения земельного участка, передаваемого в собственность, пользование бывшим владельцам уничтоженного вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины недвижимого имущества (зданий, сооружений), право собственности на которое в соответствии с сведениями Реестра прав на недвижимое имущество прекращено в связи с уничтожением земельного участка видом функционального назначения территории, определенным соответствующей градостроительной документацией и без соблюдения требований части третьей статьи 24 Закона «О регулировании градостроительной деятельности», при условии, что целевое назначение земельного участка будет определено в соответствии с назначением объекта недвижимого имущества до его уничтожения.

Как отмечают авторы, в соответствии с законом владельцам разрушенных объектов выплачивается компенсация.

Определено, что право собственности получателя компенсации на уничтоженный объект недвижимого имущества прекращается в связи с его уничтожением. Государственная регистрация прекращения такого права осуществляется в соответствии с законом".

В то же время, бывают случаи, когда право собственности, пользование земельным участком, на котором расположено разрушенное здание, сооружение, не оформлено за получателем компенсации.

В статье 134 Земельного кодекса предусмотрено, что передача в пользование земельного участка государственной, коммунальной собственности, на котором расположен объект недвижимого имущества (здание, сооружение), находящегося в собственности физических или юридических лиц, осуществляется без проведения земельных торгов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.