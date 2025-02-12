ВР поддержала перезапуск рынка факторинговых услуг в Украине: Гетманцев сообщил детали — Finance.ua

ВР поддержала перезапуск рынка факторинговых услуг в Украине: Гетманцев сообщил детали
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12 306, приближающий регулирование факторинговых услуг к международным стандартам.
Об этом сообщил в Телеграме глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Законопроектом предусмотрено усовершенствование регулирования факторинга в Украине и отдельных положений действующих законов Украины, касающихся предоставления факторинговых услуг.
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Положения проекта Закона направлены на:
- имплементацию в законодательство Украины положения Модельного закона Международного института по унификации частного права о факторинге, который приближает украинский факторинг к лучшим международным соответствиям;
- введение государственной регистрации уступки права требования, что позволит избежать риска мошенничества при осуществлении факторинговой деятельности и способствовать прозрачности факторинга рынка;
- определение предмета и содержания договора факторинга;
- определение приоритета уступки права денежного требования;
- разграничение регулирования торгового факторинга и операций с финансовой задолженностью.
«В то же время деятельность компаний, предоставляющих услуги по уступке требований права по договорам о потребительском кредите, осуществляется в пределах лицензии на деятельность финансовой компании. Такая лицензия предусматривает право предоставлять средства в кредит и будет несовместима с предоставлением услуг торгового факторинга», — написал он.
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