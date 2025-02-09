Размещение ОВГЗ на аукционах в январе несколько притормозило, но ожидается рост, — Гетманцев — Finance.ua
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Размещение ОВГЗ на аукционах в январе несколько притормозило, но ожидается рост, — Гетманцев

Казна и Политика
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Размещение ОВГЗ на аукционах в январе несколько притормозило, но ожидается рост, — Гетманцев
Размещение ОВГЗ на аукционах в январе несколько притормозило, но ожидается рост, — Гетманцев
В январе 2025 года на аукционах по размещению ОВГЗ привлекли 29,5 млрд грн в разных валютах, что на 10% меньше, чем в январе 2024 (32,8 млрд грн).
Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Привлечение меньше, чем погашение

Минфин не публикует роловер (уровень замещения новыми выпусками погашаемых старых) за январь.
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Однако, по данным долговой статистики, за первый месяц года было погашено ОВГЗ на сумму 34,3 млрд грн. То есть роловер был меньше единицы — привлекли меньше, чем погасили.
Размещение ОВГЗ на аукционах в январе несколько притормозило, но ожидается рост, — Гетманцев
Из-за этого портфель ОВГЗ в обращении за отчетный месяц сократился на 8 млрд грн до 1852 млрд грн в первую очередь за счет вложений банков.

Доходность ОВГЗ снизилась

По словам Гетманцева, январь оказался не лучшим месяцем в плане размещений. Он называет одной из возможных причин уменьшение доходности по ОВГЗ, что произошло на фоне роста инфляции и повышения учетной ставки НБУ.
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В частности, средневзвешенная доходность размещений ОВГЗ в гривне в январе снизилась до 14,89% (против 15,65% в декабре).
Гетманцев отметил, учитывая сверхликвидность на ЕКР (в национальной и иностранной валюте) на начало 2025 года в размере 264 млрд грн Минфин может себе позволить такой «неторопливый» старт с аукционами ОВГЗ.
Он прогнозирует, что объемы размещения должны ускориться в последующие месяцы.
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По материалам:
Finance.ua
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