Размещение ОВГЗ на аукционах в январе несколько притормозило, но ожидается рост, — Гетманцев Сегодня 15:26 — Казна и Политика

Размещение ОВГЗ на аукционах в январе несколько притормозило, но ожидается рост, — Гетманцев

В январе 2025 года на аукционах по размещению ОВГЗ привлекли 29,5 млрд грн в разных валютах, что на 10% меньше, чем в январе 2024 (32,8 млрд грн).

Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Привлечение меньше, чем погашение

Минфин не публикует роловер (уровень замещения новыми выпусками погашаемых старых) за январь.

Однако, по данным долговой статистики, за первый месяц года было погашено ОВГЗ на сумму 34,3 млрд грн. То есть роловер был меньше единицы — привлекли меньше, чем погасили.

Из-за этого портфель ОВГЗ в обращении за отчетный месяц сократился на 8 млрд грн до 1852 млрд грн в первую очередь за счет вложений банков.

Доходность ОВГЗ снизилась

По словам Гетманцева, январь оказался не лучшим месяцем в плане размещений. Он называет одной из возможных причин уменьшение доходности по ОВГЗ, что произошло на фоне роста инфляции и повышения учетной ставки НБУ.

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В частности, средневзвешенная доходность размещений ОВГЗ в гривне в январе снизилась до 14,89% (против 15,65% в декабре).

Гетманцев отметил, учитывая сверхликвидность на ЕКР (в национальной и иностранной валюте) на начало 2025 года в размере 264 млрд грн Минфин может себе позволить такой «неторопливый» старт с аукционами ОВГЗ.

Он прогнозирует, что объемы размещения должны ускориться в последующие месяцы.

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