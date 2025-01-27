Какие перспективы развития рынка ОВГЗ в 2025 году — Finance.ua

Какие перспективы развития рынка ОВГЗ в 2025 году Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Какие перспективы развития рынка ОВГЗ в 2025 году

О том, что ожидает рынок ОВГЗ в 2025 году, рассказал руководитель инвестиционного отдела управления организации работы с премиум-клиентами Ощадбанка Сергей Ляшенко.

Он считает, что ключевым направлением развития рынка будет усовершенствование дистанционных каналов купли и продажи ОВГЗ.

Благодаря развитию цифровых платформ и мобильных приложений процесс инвестирования становится более быстрым и доступным, что привлекает новых клиентов, ранее не имеющих опыта работы с финансовыми инструментами.

Еще одним трендом, по мнению Сергея Ляшенко, может стать активизация вторичного рынка. Поскольку по закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» чистое привлечение через размещение ОВГЗ в этом году составляет скромные 17 млрд гривен, можно ожидать определенного «дефицита» этих ценных бумаг и роста интереса инвесторов к торгам между собой.

ПриватБанка Борис Бисько считает, что ОВГЗ имеет шанс стать популярнее традиционных депозитов, учитывая льготное налогообложение по ним. Именно поэтому в ПриватБанке была найдена возможность снизить порог входа в одну облигацию и отменить тарифы за обслуживание счетов в ценных бумагах. Руководитель управления ценных бумагсчитает, что ОВГЗ имеет шанс стать популярнее традиционных депозитов, учитывая льготное налогообложение по ним. Именно поэтому в ПриватБанке была найдена возможность снизить порог входа в одну облигацию и отменить тарифы за обслуживание счетов в ценных бумагах.

Помимо более высокой доходности, ОВГЗ имеет еще одно важное преимущество, которое отмечают в Sense Bank — это ликвидность. Гибкое управление своими инвестициями — очевидное преимущество по сравнению с традиционными депозитами, по которым средства клиентов заморожены до истечения срока действия вклада. Так, с помощью банковского мобильного приложения Sense SuperApp ОВГЗ можно продать в любой момент и получить средства в течение одного рабочего дня (если продать, например, в субботу, то средства поступят на счет в понедельник). Клиент может купить, например, 100 облигаций, а при необходимости продать 1−2-5−10. При этом комиссии по таким операциям для физических лиц в приложении банка отсутствуют.

Также облигации внутреннего госзайма можно использовать как залог при оформлении кредита.

Борис Бисько считает, что одним из важных направлений деятельности Министерства финансов должно стать развитие образовательных инициатив для увеличения осведомленности частных лиц о рынке ОВГЗ и повышения доверия к этому инструменту путем публикации понятных отчетов и прогнозов.

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