Будут ли резкие скачки курса гривны в 2025 году — ответ Гетманцева Сегодня 12:00 — Валюта

Будут ли резкие скачки курса гривны в 2025 году — ответ Гетманцева

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев не прогнозирует резких скачков курса гривны в 2025 году.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

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«Я не прогнозирую каких-то серьезных скачков курса в любую сторону в 2025 году», — отметил он.

По словам Гетманцева, значительные золотовалютные резервы, внешняя помощь и политика Национального банка гарантируют отсутствие валютного кризиса.

«Если даже реализуется правительственный прогноз на 2025 год — 45 грн за доллар, то нет никакого шока и катастрофы в этом», — убежден глава финкомитета.

По его мнению, иметь «минус» 11% проседания курса национальной валюты в условиях полномасштабной войны — это абсолютно нормально.

Справка Finance.ua:

О введении евро в обращение в Украине можно говорить не ранее 2035 года. Об этом сказал Даниил Гетманцев. Он подчеркнул, что даже при условии вступления в ЕС, начало обращения евро в Украине не обязательно.

Национальный банк снизил объем интервенций на прошлой неделе на 23% до $582 млн, что является наименьшим объемом с середины ноября. Об этом говорится в обзоре инвесткомпании ICU.

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Українські Новини По материалам:

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