Впервые за год предприятия всех секторов положительно оценили свою деловую активность — Finance.ua

Впервые за год предприятия всех секторов положительно оценили свою деловую активность Сегодня 14:14 — Казна и Политика

Впервые за год предприятия всех секторов положительно оценили свою деловую активность

Впервые с мая 2024 года предприятия всех секторов возобновили положительные оценки результатов своей экономической деятельности.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), сообщили в Национальном банке Украины.

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Как сообщили в Нацбанке, в прошлом месяце ИОДА составил 50.8 по сравнению с 49.4 в апреле 2025 года и был выше уровня мая 2024 года (48.0).

Что поспособствовало

По данным регулятора, на ожидания предприятия положительно повлияли активный потребительский спрос, международная финпомощь, сезонные факторы и устойчивость энергетики.

В то же время к сдерживающим факторам до сих пор относятся обстрелы критической инфраструктуры, нехватка кадров, инфляционное и курсовое давление.

Строительство

Этот сектор наиболее оптимистично оценил экономические результаты благодаря устоявшемуся внутреннему спросу и сезонному фактору: секторальный индекс в мае составил 51.5 по сравнению с 47.3 в апреле 2025 года (в мае 2024 года — 49.8).

Строители существенно усилили положительные ожидания по увеличению объема строительства, новых заказов, закупке сырья и материалов.

Промышленность

Промышленные предприятия уже четвертый месяц положительно оценивают свою деятельность: в мае секторальный индекс составил 51.1 против 51.8 в апреле (в мае 2024 года — 48.8).

Респонденты оптимистично настроены относительно спроса на продукцию и объема экспорта. В то же время сохраняется пессимизм по поводу запасов и незавершенного производства.

Торговля

Уже третий месяц торговые предприятия положительно оценивают свою деятельность: в мае секторальный индекс составил 50.3 против 51.2 в апреле и 47.7 год назад.

Сфера услуг

Предприятия сферы услуг впервые с мая 2024 года оптимистично оценили результаты своей текущей деятельности.

Этому способствовали налаживание логистических цепей, а также оживление спроса: секторальный индекс вырос до 50.9 в мае (в апреле 2025 года — 46.3, в мае 2024 года — 47.2).

Респонденты были настроены на увеличение объема предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.

В НБУ отмечают, на фоне ожидаемого замедления темпов роста закупочных цен опрошенные предприятия промышленности, торговли и сферы услуг были настроены на умеренное повышение закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, строительные компании ожидали их незначительного ускорения.

«Оценки относительно занятости оставались неоднородными. Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала. В то же время руководители предприятий других секторов ожидали уменьшения общей численности работников», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

в результате Украина потеряла сотни тысяч работников — в результате мобилизации, гибели, вынужденного переселения и эмиграции. По оценкам Всемирного банка, до войны почти 50% украинцев имели работу, а в 2023 году эта цифра снизилась до 40%. При этом существует парадокс: несмотря на кризис на рынке есть вакансии, но закрыть их почти невозможно;

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