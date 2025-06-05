Ділова активність: які перешкоди для ведення бізнесу (опитування) — Finance.ua

Ділова активність: які перешкоди для ведення бізнесу (опитування) Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

Ділова активність: які перешкоди для ведення бізнесу (опитування)

У квітні 2025 року найгострішою перешкодою для бізнесу, викликаною повномасштабним російським вторгненням, знову став брак робочої сили внаслідок призову або виїзду співробітників — 57%.

Про це йдеться в опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Друге місце в рейтингу перешкод для бізнесу, викликаних повномасштабною війною, зайняла небезпека праці — 54%.

Проблема зростання цін на сировину та матеріали зайняла 3-тє місце та становить — 43%.

Із різницею аж у 11% на третє місце рейтингу перешкод для бізнесу у квітні вийшла проблема зростання цін на сировину та матеріали. Ця перешкода була актуальна для 43% підприємств. Проблема зростання цін на сировину та матеріли значно зросла з липня до листопада (із 32% до 48% відповідно), однак у грудні спостерігали зниження цієї проблеми до 42%. У лютому 2025 року зафіксовано найвищий показник за весь період проведення опитування — 56%.

Четверте місце в рейтингу перешкод зайняла проблема зменшення попиту на продукцію/послуги. Цю проблему відчули 28% підприємств, що на 4% менше, ніж було в березні 2025 року, коли ця частка складала 32%.

Завантаженість виробничих потужностей

У квітні 2025 року сумарна частка підприємств, які працюють майже на повну та повну потужність, становила 62%, що приблизно на рівні попередніх місяців (у січні — 63%, у лютому — 62%, березні 63%.

Майже кожне п’яте (19%) підприємство працювало менше ніж на половину потужності або не працювало порівняно з довоєнним часом.

У квітні 2025 року рівень завантаження виробничих потужностей зазнавав лише незначних змін.

Зокрема частка мікропідприємств, які працювали на майже повну та повну потужність, зросла з 28% у березні до 29% у квітні, частка великих зросла з 68% до 70%, показник для малих підприємств не змінився (57%), а середніх — зменшився з 76% до 75%.

Найнижчий рівень завантаження виробничих потужностей залишається в металургії та металообробці (36% у квітні працювали на високому рівні завантаження).

Ділова активність

У квітні 2025 року темпи відновлення ділової активності (рік до року) суттєво не змінились після зростання минулого місяця.

Частка опитаних, які вказали на погіршення ситуації, істотно не змінилась та становить 13,9% (була 14,7%), водночас, частка тих, у кого ситуація стала кращою, ніж була рік тому, залишилась незмінною та становить 26,9%, як і минулого місяця.

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Частка тих, хто вважає, що в порівнянні з минулим роком нічого не змінилось, без суттєвих змін та становить 59,1% (була 58,4%).

Галузі

У галузевому розрізі найвище значення індексу зафіксовано для хімічної (0,36) та харчової (0,23) промисловості. Найнижчий показник має поліграфія (-0,11).

Регіони

У регіональному розподілі найвищий показник мають Черкаська та Закарпатська (по 1,00 для кожної) області.

Найнижчими є показники Тернопільської (-0,91) та Київської (-0,50) областей.

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