Деловая активность: какие препятствия для ведения бизнеса (опрос) — Finance.ua

Деловая активность: какие препятствия для ведения бизнеса (опрос) Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Деловая активность: какие препятствия для ведения бизнеса (опрос)

В апреле 2025 года самым острым препятствием для бизнеса, вызванным полномасштабным российским вторжением, снова стала нехватка рабочей силы вследствие призыва или выезда сотрудников — 57%.

Об этом говорится в опросе Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Второе место в рейтинге препятствий для бизнеса, вызванных полномасштабной войной, заняла опасность труда — 54%.

Проблема роста цен на сырье и материалы заняла 3 место и составляет — 43%.

С разницей в 11% на третье место рейтинга препятствий для бизнеса в апреле вышла проблема роста цен на сырье и материалы. Это препятствие было актуально для 43% предприятий. Проблема роста цен на сырье и материалы значительно возросла с июля по ноябрь (с 32% до 48% соответственно), однако в декабре наблюдалось снижение этой проблемы до 42%. В феврале 2025 года зафиксирован самый высокий показатель за весь период проведения опроса — 56%.

Четвертое место в рейтинге препятствий заняла проблема уменьшения спроса на продукцию/услуги. Эту проблему испытали 28% предприятий, что на 4% меньше, чем было в марте 2025 г., когда эта доля составляла 32%.

Загруженность производственных мощностей

В апреле 2025 года суммарная доля предприятий, работающих почти на полную и полную мощность, составила 62%, что примерно на уровне предыдущих месяцев (в январе — 63%, в феврале — 62%, в марте 63%).

Почти каждое пятое (19%) предприятие работало менее чем на половину мощности или не работало по сравнению с довоенным временем.

В апреле 2025 года уровень загруженности производственных мощностей претерпевал лишь незначительные изменения.

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В частности, доля микропредприятий, работавших на почти полную и полную мощность, выросла с 28% в марте до 29% в апреле, доля крупных выросла с 68% до 70%, показатель для малых предприятий не изменился (57%), а средних — уменьшился с 76% до 75%.

Самый низкий уровень загруженности производственных мощностей остается в металлургии и металлообработке (36% в апреле работали на высоком уровне загруженности).

Деловая активность

В апреле 2025 года темпы возобновления деловой активности (год к году) существенно не изменились после роста в прошлом месяце.

Доля опрошенных, указавших на ухудшение ситуации, существенно не изменилась и составляет 13,9% (была 14,7%), в то же время доля тех, у кого ситуация стала лучше, чем была год назад, осталась неизменной и составляет 26,9%, как и в прошлом месяце.

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Доля тех, кто считает, что по сравнению с прошлым годом ничего не изменилось, без существенных изменений составляет 59,1% (была 58,4%).

Отрасли

В отраслевом разрезе самое высокое значение индекса зафиксировано для химической (0,36) и пищевой (0,23) индустрии. Самый низкий показатель — у полиграфии (-0,11).

Регионы

В региональном распределении самый высокий показатель имеют Черкасская и Закарпатская (по 1,00 для каждой) области.

Самые низкие показатели — у Тернопольской (-0,91) и Киевской (-0,50) областей.

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