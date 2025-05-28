Нацрегулятор сохранил еще на полгода действующие предельные цены на электроэнергию для бизнеса — Finance.ua

Нацрегулятор сохранил еще на полгода действующие предельные цены на электроэнергию для бизнеса
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила на полгода действующие предельные цены на электроэнергию (прай-скепы) для бизнеса.
Решение регулятор принял на заседании 27 мая, пишет «Интерфакс-Украина».
«Мы продлеваем те прайс-кепы, которые были установлены до этого, но на следующий период, на полгода», — отметил глава НКРЭКУ Юрий Власенко.
Принятое постановление об определении прайс-кепов вступает в силу 31 мая.
Власенко предложил Департаменту энергорынка приступить к процедуре пересмотра прайс-кепов в ближайшее время, чтобы оперативно реагировать на ситуацию в стране.
Напомним, НКРЭКУ с 30 ноября установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.
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На рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) регулятор установил четыре уровня прайс-кепов для временных слотов в течение суток (ранее было три уровня).
Нацкомиссия установила отдельную предельную цену для утреннего пика потребления с 8:00 до 11:00 — 6900 грн/МВт·час. Сейчас в это время суток действует предельная цена 5600 грн/МВт·час.
НКРЭКУ расширила временные рамки вечернего пика на промежуток с 17:00 до 23:00. В настоящее время будет действовать прайс-кеп 7500 грн/МВт·ч. Сейчас цена в 7200 грн/МВт·ч действует с 19:00 до 23:00.
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Для периода наименьшего потребления ночью прайс-кеп остается неизменным — 3000 грн/МВт·ч, с 23:00 до 7:00.
Для среднего уровня потребления останется предельная цена 5600 грн/мВт·ч. Она будет действовать с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 17:00.
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