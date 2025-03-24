Впервые за десятилетие ни один гендиректор в США не получил $100 млн за год — WSJ Сегодня 18:00 — Мир

Впервые за десятилетие ни один гендиректор в США не получил $100 млн за год — WSJ

Ни один генеральный директор в США не получил зарплату в размере 100 миллионов долларов в 2024 году.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Если подсчеты верны, это будет первый случай за десятилетие без пакета оплаты в 100 миллионов долларов для генерального директора публичной компании. Такие «муншоты» в виде пакетов оплаты с большим количеством акций, популяризированные Илоном Маском и Tesla, в последние годы привлекали внимание инвесторов и судов.

Даже без нового членства в клубе 100-миллионных компаний, компенсация генеральных директоров крупнейших компаний США продолжала расти в 2024 году и находится на пути к установлению рекорда. Более половины генеральных директоров S&P 500, согласно анализу Wall Street Journal, заработали не менее 16,4 млн долларов в прошлом году, что выше 15,9 млн долларов в 2023 году, согласно данным MyLogIQ.

Пакеты оплаты появились через год, когда корпоративная прибыль выросла, а фондовые рынки США достигли рекордов. Экономические настроения ухудшились в последние недели после того, как президент США Дональд Трамп начал торговую войну, которая, как опасаются инвесторы и генеральные директора, может снизить потребительские расходы и сократить прибыль.

Как пишет издание, многомиллиардный пакет оплаты Маска от Tesla в 2018 году, который на тот момент оценивался более чем в 2 млрд долларов, предвещал шквал амбициозных сделок.

Читайте также Инвестбанкир рассказал, с какой минимальной суммы следует начинать инвестировать и что важнее денег

Около трех десятков генеральных директоров компаний S&P 500 получили пакеты оплаты не менее 100 миллионов долларов с 2020 по 2023 год, включая Гока Тана из Broadcom и Сундара Пичаи из Alphabet, а также девять руководителей менее высокого уровня. Еще 68 руководителей небольших компаний получили пакеты оплаты на сумму 100 миллионов долларов за тот же период, включая Ари Эмануэля из агентства талантов Endeavor Group в 2021 году и генерального директора DoorDash Тони Сю в 2020 году.

Количество пакетов оплаты более 100 миллионов долларов начало резко падать примерно в то время, когда пакет оплаты Маска подвергся критике в Канцелярском суде Делавера. В январе 2024 года суд отклонил соглашение об оплате труда, сославшись на мизерные обсуждения в совете директоров и тесные связи между Маском и директорами Tesla. С тех пор Tesla получила еще одно голосование акционеров в поддержку оплаты труда, а компания и истец-акционер продолжают спорить в суде.

Читайте также Инвесторы увеличили рыночную оценку соцсети X до 44 миллиардов долларов

Движущей силой более широкого роста оплаты труда в 2024 году является: меньшее количество генеральных директоров, получающих менее 10 миллионов долларов, и перекос в сторону крупных пакетов, согласно анализу Journal более 150 компаний. Более трети этих генеральных директоров получили оплату в 20 миллионов долларов или больше — по сравнению с примерно 25% на два года раньше, показывают данные MyLogIQ.

Самым высокооплачиваемым генеральным директором S&P 500 был Брайан Никкол из Starbucks, заработавший 95,8 миллиона долларов за финансовый год, заканчивающийся в конце сентября, занявший эту должность в том же месяце. (В совокупных цифрах анализ Journal не учитывает оплату Никкола и других генеральных директоров, работающих менее года.)

Читайте также Инвестиции в недвижимость: в каких странах Европы выгоднее всего покупать жилье в 2025 году

Среди пакетов оплаты за 2024 год, которые в прошлом году приблизились к девятизначной сумме: 89 миллионов долларов для Ларри Калпа из General Electric, 84 миллиона долларов для Стива Шварцмана из Blackstone и 74,6 миллиона долларов для Тима Кука из Apple. Это был четвертый год для Кука, когда он заработал более 50 миллионов долларов, и восьмой год для Шварцмана.

Один генеральный директор впервые заработал более 50 миллионов долларов: Дэвид Гитлин в гиганте по производству кондиционеров Carrier Global. Его заявленная зарплата выросла более чем в три раза, до 65,7 миллиона долларов, с примерно 18 миллионов долларов в 2023 году, его самой высокой предыдущей зарплаты за пять лет работы в Carrier.

The Journal рассмотрел данные о 168 компаниях S&P 500, которые раскрыли данные о выплатах по состоянию на 19 мая. The Journal опубликует окончательный рейтинг выплат генеральным директорам S&P 500 позже весной.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.