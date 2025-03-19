Инвесторы увеличили рыночную оценку соцсети X до 44 миллиардов долларов — Finance.ua

Инвесторы увеличили рыночную оценку соцсети X до 44 миллиардов долларов Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Инвесторы увеличили рыночную оценку соцсети X до 44 миллиардов долларов

Стоимость соцсети X выросла до $44 млрд, что подчеркивает резкое улучшение финансового положения компании после того, как ее владелец Илон Маск стал решительным союзником президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным двух осведомленных источников, инвесторы оценили платформу в $44 млрд в рамках так называемого вторичного соглашения, где они обменивали свои имеющиеся доли в компании.

Также X работает над привлечением нового капитала в первичном раунде финансирования, который нацелен собрать около $2 млрд через продажу новых акций. Вырученные средства планируется использовать для погашения более $1 млрд долга, который Маск взял на себя для финансирования выкупа компании (тогда еще Twitter) в 2022 году, сообщили несколько источников.

Читайте также В Германии призвали ЕС избавиться от зависимости от Маска и создать собственный аналог сети Х

После поглощения Twitter Маск ослабил политику модерации платформы, что привело к оттоку многих рекламодателей. В сентябре 2023 года Fidelity Investments оценивала X менее чем в $10 млрд. Напомним, что Маск приобрел Twitter за $44 млрд.

Обновленная оценка в $44 млрд означает восстановление для Маска и его инвесторов. Эта сделка также поможет определить цену для следующего этапа привлечения капитала.

Хотя доходы X после поглощения упали, в 2024 году компания заработала примерно $1,2 млрд скорректированной прибыли до уплаты процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA), что примерно соответствует уровню приобретения Twitter.

Читайте также Соцсеть Маска объявила о запуске собственного кошелька

Еще два источника, знакомых с финансами X, отметили, что план сокращения расходов Маска начинает давать результаты, а доходы компании улучшаются. В то же время другой источник подчеркнул, что показатель EBITDA был «значительно скорректирован».

Известность X также возросла после того, как Маск передал 25% акций своего стартапа искусственного интеллекта xAI инвесторам соцсети в начале 2024 года. xAI сейчас оценивается в $45 млрд, а эта схема усилила финансовую безопасность кредиторов X и повысила общую оценку платформы.

Один из банкиров, знакомый с процессом привлечения средств, отметил, что предстоящий раунд финансирования поможет X «разобраться с последними долгами».

multi — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация: от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена. Загрузить можно по ссылке.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.