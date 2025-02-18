В Германии призвали ЕС избавиться от зависимости от Маска и создать собственный аналог сети Х — Finance.ua

В Германии призвали ЕС избавиться от зависимости от Маска и создать собственный аналог сети Х Сегодня 19:45

В Германии призвали ЕС избавиться от зависимости от Маска и создать собственный аналог сети Х

Министр экономики Германии Роберт Габек заявил об угрозе европейской демократии из-за зависимости от «технологических олигархов». Он призвал создать свою европейскую коммуникационную платформу вместо X.

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Зависимость ЕЕ от Кремниевой долины представляет угрозу европейской демократии. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Габек, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

По его словам, Евросоюз должен избавиться от зависимости от «технологических олигархов», таких как Илон Маск, влияние которых составляет «угрозу европейским ценностям».

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Самый влиятельный человек в мире — президент США — и самый богатый человек в мире Илон Маск объединились, чтобы устранить пределы власти. Это не отвечает нашим интересам, — сказал Габек.

Он, в частности, обвинил Маска в продвижении «лицемерного видения свободы слова», в то же время сохраняя свои бизнес-модели и алгоритмы столь же строго охраняемыми, как «государственные тайны».

УНН По материалам:

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