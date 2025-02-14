Маск анонсировал выход модели чат-бота Grok 3 — Finance.ua

Маск анонсировал выход модели чат-бота Grok 3 Сегодня 06:25 — Технологии&Авто

Маск анонсировал выход модели чат-бота Grok 3

Илон Маск 13 февраля на видеоконференции на Всемирном правительственном саммите в Дубае анонсировал выход своего будущего чат-бота Grok 3 как модель искусственного интеллекта, заявив, что новая разработка превосходит все остальные, выпущенные до сих пор. Новый чат-бот мир увидит через несколько недель.

Об этом сообщает Вloomberg.

«Порой мне кажется, что Grok 3 страшно умный», — заявил советник президента США Дональда Трампа и пошутил, что надеется, что ИИ в будущем будет добр к человечеству.

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Маск сообщил, что будущая модель его собственной компании xAI способна анализировать ошибки, которые она допускает, проходя вперед и назад по данным в попытке достичь логической последовательности.

«Мы находимся на завершающей стадии доработки Grok 3, и, вероятно, он выйдет через неделю или две, так что это произойдет достаточно скоро», — сказал он, добавив, что не хочет «спешить» с выпуском модели.

Діло По материалам:

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