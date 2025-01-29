Соцсеть Маска объявила о запуске собственного кошелька — Finance.ua

Соцсеть Маска объявила о запуске собственного кошелька Сегодня 11:38 — Финтех и Карты

Соцсеть Маска объявила о запуске собственного кошелька

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, объявила о стратегическом партнерстве с Visa для поддержки своего будущего финансового продукта X Money. В рамках сотрудничества будет использоваться решение Visa Direct для осуществления переводов в режиме реального времени, что станет основой для кошелька X Money.

Об этом сообщает TechCrunch.

Это сотрудничество должно обеспечить ключевые финансовые операции, в частности пополнение средств в кошельке X Money, подключение к дебетовым картам для транзакций и перевод денег обратно на банковские счета пользователей.

Генеральный директор X Линда Яккарино объявила о партнерстве, назвав его первым из «многих больших анонсов», связанных с X Money в этом году. Пока компания только объявляет о сотрудничестве и еще не запускает продукт.

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.



💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct



🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments



🏦 Option to instantly… — Linda Yaccarino (@lindayaX) January 28, 2025

Илон Маск давно видит превращение X в финансовую платформу. Вскоре после приобретения Twitter, который позже и переименовал в X, он очертил планы по интеграции финансовых инструментов, таких как возможность поддержки создателей контента (чаевые) и предложение высоких процентных ставок для пользователей, хранящих средства на X.

С этого момента X активно получает лицензии на осуществление денежных переводов в разных штатах США через свою дочернюю компанию X Payments. В настоящее время компания уже имеет лицензии более чем в 40 штатах, демонстрируя свои намерения расширяться в сфере финансовых услуг.

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