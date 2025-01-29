Соцсеть Маска объявила о запуске собственного кошелька — Finance.ua
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Соцсеть Маска объявила о запуске собственного кошелька

Финтех и Карты
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Соцсеть Маска объявила о запуске собственного кошелька
Соцсеть Маска объявила о запуске собственного кошелька
Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, объявила о стратегическом партнерстве с Visa для поддержки своего будущего финансового продукта X Money. В рамках сотрудничества будет использоваться решение Visa Direct для осуществления переводов в режиме реального времени, что станет основой для кошелька X Money.
Об этом сообщает TechCrunch.
Это сотрудничество должно обеспечить ключевые финансовые операции, в частности пополнение средств в кошельке X Money, подключение к дебетовым картам для транзакций и перевод денег обратно на банковские счета пользователей.
Генеральный директор X Линда Яккарино объявила о партнерстве, назвав его первым из «многих больших анонсов», связанных с X Money в этом году. Пока компания только объявляет о сотрудничестве и еще не запускает продукт.
Илон Маск давно видит превращение X в финансовую платформу. Вскоре после приобретения Twitter, который позже и переименовал в X, он очертил планы по интеграции финансовых инструментов, таких как возможность поддержки создателей контента (чаевые) и предложение высоких процентных ставок для пользователей, хранящих средства на X.
С этого момента X активно получает лицензии на осуществление денежных переводов в разных штатах США через свою дочернюю компанию X Payments. В настоящее время компания уже имеет лицензии более чем в 40 штатах, демонстрируя свои намерения расширяться в сфере финансовых услуг.
По материалам:
mezha.media
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