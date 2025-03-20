Инвестбанкир рассказал, с какой минимальной суммы следует начинать инвестировать и что важнее денег — Finance.ua

Инвестбанкир рассказал, с какой минимальной суммы следует начинать инвестировать и что важнее денег Сегодня 19:01 — Личные финансы

Инвестбанкир рассказал, с какой минимальной суммы следует начинать инвестировать и что важнее денег

Для начинающих инвесторов важнее объема инвестиций и размера потенциальной прибыли положительный опыт инвестирования.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

«Главное перед началом инвестирования — нужно определиться с приемлемым для себя размером рисков инвестирования. На мой взгляд, следует минимизировать риски, чтобы возможный негативный опыт инвестирования в дальнейшем не отбил желание инвестировать вообще», — убежден собеседник издания.

По словам Григория Овчаренко, в настоящее время в Украине никаких ограничений по минимальным суммам инвестиций нет. Можно вообще инвестировать без денег, за счет заемных средств.

«Сейчас уже можно инвестировать от одной гривны. Диджитализация создала возможности максимально упрощенной покупки любого финансового инструмента», — аргументирует финансист.

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Он напоминает, что раньше минимальная сумма инвестиций определялась экономической целесообразностью — нужно было куда-то поехать, чтобы купить ценные бумаги, потратить на дорогу время и деньги, оплатить открытие счета — это все создавало обязательные расходы, которые нужно было учитывать при учете потенциального дохода от инвестиций. Сейчас же всех этих расходов нет. За несколько секунд можно дистанционно купить любой инструмент.

К примеру, государственные гривневые облигации можно приобрести за 1 тысячу гривен. Для валютных облигаций стоимость входа выше — от тысячи долларов или евро. Для недвижимости — это более значительная сумма. Но развитие технологий позволяет инвесторам инвестировать любую сумму.

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Діло По материалам:

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