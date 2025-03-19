В ICU рассказали, в какие активы можно инвестировать во время войны с минимальным риском — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ICU рассказали, в какие активы можно инвестировать во время войны с минимальным риском

Фондовый рынок
53
В ICU рассказали, в какие активы можно инвестировать во время войны с минимальным риском
В ICU рассказали, в какие активы можно инвестировать во время войны с минимальным риском
Во время войны следует отдавать предпочтение двум вещам: минимизации рисков и ликвидности. Лучшим инструментом для сбережения и, возможно, даже инвестиций является золото. Украинцы могут покупать физическое золото, в том числе золотые монеты.
Об этом рассказал управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко интервью Delo.ua.
«С учетом того, что банковская система сейчас выдерживает испытание войной, то по параметрам доходности, ликвидности и рисков стоит обратить внимание на традиционные инструменты, такие как депозиты и государственные облигации. 99,9% украинцев могут абсолютно безопасно инвестировать в эту категорию активов, получать умеренную прибыль, и быть счастливым с точки зрения опыта инвестирования», — рассказал Овчаренко.
По его мнению, во время войны не следует вкладываться в недвижимость. Этот актив сейчас несет риски недополучения прибыли или вообще физической потери.

Читайте также: Пассивный доход: как сделать так, чтобы деньги работали на вас?

«Перспективным активом может быть земля сельскохозяйственного назначения. Сейчас она недооценена. Существенный фактор сдерживания цены на землю — полномасштабная война. Однако мы видим, что количество сделок, ликвидность и технологии постепенно дают возможность инвестирования в это направление без риска потери контроля за этой землей. Инвесторам я бы рекомендовал сотрудничать с известными агрохолдингами, арендующими землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке», — отметил эксперт.
Речь идет о локальных активах.
«Потому что, как мы знаем, Национальный банк ограничил возможности для вывода инвестиций за пределы Украины. Это хорошо с точки зрения поддержки отечественной экономики, но не очень хорошо с точки зрения защиты этих инвестиций. Хотя простые и понятные локальные инвестиции, по моему мнению, надежно защищены», — добавил он.

Читайте также: Транспорт как инвестиция: может ли это быть выгодно инвестору

Овчаренко также считает, что урегулирование рынка криптоактивов, который де-факто существует в Украине, станет положительным шагом на пути создания легальных возможностей работы с этим инструментом.
«Для большинства украинцев этот инструмент не подходит, потому что упомянутая волатильность приводит к потерям. Возможно, определенная категория инвесторов может использовать криптовалюты, в частности, как инструмент платежа или сбережения средств. Но большинству украинцев, в том числе профессиональным инвесторам, я бы не советовал использовать криптовалюты. Хотя, возможно, это мнение будет непопулярным среди тех, кто уже работает на рынке.
multi — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация: от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена. Загрузить можно по ссылке.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems