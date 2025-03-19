В ICU рассказали, в какие активы можно инвестировать во время войны с минимальным риском — Finance.ua

В ICU рассказали, в какие активы можно инвестировать во время войны с минимальным риском Сегодня 12:02 — Фондовый рынок

В ICU рассказали, в какие активы можно инвестировать во время войны с минимальным риском

Во время войны следует отдавать предпочтение двум вещам: минимизации рисков и ликвидности. Лучшим инструментом для сбережения и, возможно, даже инвестиций является золото. Украинцы могут покупать физическое золото, в том числе золотые монеты.

Об этом рассказал управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко интервью Delo.ua.

«С учетом того, что банковская система сейчас выдерживает испытание войной, то по параметрам доходности, ликвидности и рисков стоит обратить внимание на традиционные инструменты, такие как депозиты и государственные облигации. 99,9% украинцев могут абсолютно безопасно инвестировать в эту категорию активов, получать умеренную прибыль, и быть счастливым с точки зрения опыта инвестирования», — рассказал Овчаренко.

По его мнению, во время войны не следует вкладываться в недвижимость. Этот актив сейчас несет риски недополучения прибыли или вообще физической потери.

«Перспективным активом может быть земля сельскохозяйственного назначения. Сейчас она недооценена. Существенный фактор сдерживания цены на землю — полномасштабная война. Однако мы видим, что количество сделок, ликвидность и технологии постепенно дают возможность инвестирования в это направление без риска потери контроля за этой землей. Инвесторам я бы рекомендовал сотрудничать с известными агрохолдингами, арендующими землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке», — отметил эксперт.

Речь идет о локальных активах.

«Потому что, как мы знаем, Национальный банк ограничил возможности для вывода инвестиций за пределы Украины. Это хорошо с точки зрения поддержки отечественной экономики, но не очень хорошо с точки зрения защиты этих инвестиций. Хотя простые и понятные локальные инвестиции, по моему мнению, надежно защищены», — добавил он.

Овчаренко также считает, что урегулирование рынка криптоактивов, который де-факто существует в Украине, станет положительным шагом на пути создания легальных возможностей работы с этим инструментом.

«Для большинства украинцев этот инструмент не подходит, потому что упомянутая волатильность приводит к потерям. Возможно, определенная категория инвесторов может использовать криптовалюты , в частности, как инструмент платежа или сбережения средств. Но большинству украинцев, в том числе профессиональным инвесторам, я бы не советовал использовать криптовалюты. Хотя, возможно, это мнение будет непопулярным среди тех, кто уже работает на рынке.

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Діло По материалам:

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