Впервые с кризиса 2014 года в Украине увеличилось количество новых отделений банков (инфографика) — Finance.ua
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Впервые с кризиса 2014 года в Украине увеличилось количество новых отделений банков (инфографика)

Фондовый рынок
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Впервые с кризиса 2014 года в Украине увеличилось количество новых отделений банков (инфографика)
Впервые с кризиса 2014 года в Украине увеличилось количество новых отделений банков (инфографика)
Впервые с кризиса 2014 года в банковской сети Украины увеличилось количество отделений. Это произошло в четвертом квартале 2023 года.
Об этом говорится в отчете Национального банка.
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В отчете отмечено, что во всех группах банков был зафиксирован рост, однако частные финучреждения чаще всего открывали новые отделения. Наибольшее расширение банковской сети произошло в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Среди государственных банков больше всего отделений у:

  • Ощадбанка — 1 182 отделения;
  • ПриватБанка — 1 132 отделения.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
На третьей строчке находится Райффайзен Банк с цифрой в 332 отделения по Украине.
В НБУ сообщают, что в общей сложности банковская сеть Украины сократилась на 198 отделений за год, из них более четверти — в ликвидированных банках.
Также впервые с начала полномасштабного вторжения банки предоставили отчетность об учетной численности штатных работников. Она сократилась во всех группах банков.
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Напомним, в начале 2024 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 234,8 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 35,5% вкладов было в иностранной валюте.
Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 464,1 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,2 млн. На втором месте государственный Ощадбанк — 12,8 млн вкладчиков, сумма — 192,7 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 8 млн вкладчиков, сумма — 85,5 млрд гривен.
По материалам:
Фокус
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