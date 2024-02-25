Впервые с кризиса 2014 года в Украине увеличилось количество новых отделений банков (инфографика) — Finance.ua

Впервые с кризиса 2014 года в Украине увеличилось количество новых отделений банков (инфографика) Сегодня 09:18 — Фондовый рынок

Впервые с кризиса 2014 года в Украине увеличилось количество новых отделений банков (инфографика)

Впервые с кризиса 2014 года в банковской сети Украины увеличилось количество отделений. Это произошло в четвертом квартале 2023 года.

Об этом говорится в отчете Национального банка.

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В отчете отмечено, что во всех группах банков был зафиксирован рост, однако частные финучреждения чаще всего открывали новые отделения. Наибольшее расширение банковской сети произошло в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Среди государственных банков больше всего отделений у:

Ощадбанка — 1 182 отделения;

ПриватБанка — 1 132 отделения.

Инфографика: НБУ

На третьей строчке находится Райффайзен Банк с цифрой в 332 отделения по Украине.

В НБУ сообщают, что в общей сложности банковская сеть Украины сократилась на 198 отделений за год, из них более четверти — в ликвидированных банках.

Также впервые с начала полномасштабного вторжения банки предоставили отчетность об учетной численности штатных работников. Она сократилась во всех группах банков.

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Напомним, в начале 2024 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 234,8 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 35,5% вкладов было в иностранной валюте.

Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 464,1 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,2 млн. На втором месте государственный Ощадбанк — 12,8 млн вкладчиков, сумма — 192,7 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 8 млн вкладчиков, сумма — 85,5 млрд гривен.

Фокус По материалам:

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