Рейтинг банков с самой большой годовой прибылью — Finance.ua

Рейтинг банков с самой большой годовой прибылью Сегодня 10:02 — Фондовый рынок

Рейтинг банков с самой большой годовой прибылью

Украинские банки заработали за 2023 год 86,55 млрд грн чистой прибыли, что на 44 млрд грн меньше, чем в январе-ноябре 2023 года, когда чистая прибыль банковской системы составила 130,55 млрд грн. Больше всего заработал ПриватБанк — 37,765 млрд грн.

Об этом пишет FinClub.

Резкое сокращение чистой прибыли только за один месяц вызвано вступлением в силу в декабре нового закона об увеличении ставки налога на прибыль банков в 2023 году с 18% до 50%.

Из-за этого закона налоговые обязательства банков в декабре выросли на 47,28 млрд грн — до 73,45 млрд грн. Это в 10 раз больше, чем в 2022 году.

Почти 63,2% чистой прибыли получили государственные банки, заработавшие 54,71 млрд грн. Еще 22,43 млрд грн у банков иностранных банковских групп, а 9,4 млрд грн — банков с частным капиталом.

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Среди действующих 63 банков прибыль была у 56 учреждений (суммарно заработали 86,79 млрд грн).

Наибольшую чистую прибыль (после уплаты 50-процентного налога) за 2023 год получили:

ПриватБанк — 37,765 млрд грн;

Укрэксимбанк — 5,217 млрд грн;

Сенс Банк — 5,039 млрд грн;

Райффайзен Банк — 4,781 млрд грн;

Ощадбанк — 4,752 млрд грн;

Укрсиббанк — 4,341 млрд грн;

ПУМБ — 3,955 млрд грн;

ОТП Банк — 3,712 млрд грн;

Ситибанк — 3,585 млрд грн;

Креди Агриколь Банк — 2,793 млрд грн;

Укргазбанк — 1,936 млрд грн;

Универсал Банк — 1,866 млрд грн;

Кредобанк — 1,212 млрд грн;

ИНГ Банк Украина — 917,1 млн грн;

Банк «Пивденный» — 725,4 млн грн;

ПроКредит Банк — 702 млн грн;

А-Банк — 561,3 млн грн;

Идея Банк — 509,9 млн грн;

Банк Восток — 361,9 млн грн;

СЕБ Корпоративный Банк — 186,2 млн. грн.

Эта треть всех банков заработала 98,12% прибыли банковской системы, тогда как на оставшиеся четыре десятка банков приходится только 1,88% прибыли.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, больше всего вкладов в ПриватБанке — 391,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк, в нем украинцы хранят 188,3 млрд гривен. На 3-м месте частный Универсал Банк — 65,0 млрд гривен;

по финансовым показателям банковская система в 2023 году установила два исторических рекорда.

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Фінансовий клуб По материалам:

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