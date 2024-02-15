Рейтинг банков с самой большой годовой прибылью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг банков с самой большой годовой прибылью

Фондовый рынок
212
Рейтинг банков с самой большой годовой прибылью
Рейтинг банков с самой большой годовой прибылью
Украинские банки заработали за 2023 год 86,55 млрд грн чистой прибыли, что на 44 млрд грн меньше, чем в январе-ноябре 2023 года, когда чистая прибыль банковской системы составила 130,55 млрд грн. Больше всего заработал ПриватБанк — 37,765 млрд грн.
Об этом пишет FinClub.
Резкое сокращение чистой прибыли только за один месяц вызвано вступлением в силу в декабре нового закона об увеличении ставки налога на прибыль банков в 2023 году с 18% до 50%.
Читайте также
Из-за этого закона налоговые обязательства банков в декабре выросли на 47,28 млрд грн — до 73,45 млрд грн. Это в 10 раз больше, чем в 2022 году.
Почти 63,2% чистой прибыли получили государственные банки, заработавшие 54,71 млрд грн. Еще 22,43 млрд грн у банков иностранных банковских групп, а 9,4 млрд грн — банков с частным капиталом.
Читайте также
Среди действующих 63 банков прибыль была у 56 учреждений (суммарно заработали 86,79 млрд грн).

Наибольшую чистую прибыль (после уплаты 50-процентного налога) за 2023 год получили:

  • ПриватБанк — 37,765 млрд грн;
  • Укрэксимбанк — 5,217 млрд грн;
  • Сенс Банк — 5,039 млрд грн;
  • Райффайзен Банк — 4,781 млрд грн;
  • Ощадбанк — 4,752 млрд грн;
  • Укрсиббанк — 4,341 млрд грн;
  • ПУМБ — 3,955 млрд грн;
  • ОТП Банк — 3,712 млрд грн;
  • Ситибанк — 3,585 млрд грн;
  • Креди Агриколь Банк — 2,793 млрд грн;
  • Укргазбанк — 1,936 млрд грн;
  • Универсал Банк — 1,866 млрд грн;
  • Кредобанк — 1,212 млрд грн;
  • ИНГ Банк Украина — 917,1 млн грн;
  • Банк «Пивденный» — 725,4 млн грн;
  • ПроКредит Банк — 702 млн грн;
  • А-Банк — 561,3 млн грн;
  • Идея Банк — 509,9 млн грн;
  • Банк Восток — 361,9 млн грн;
  • СЕБ Корпоративный Банк — 186,2 млн. грн.
Эта треть всех банков заработала 98,12% прибыли банковской системы, тогда как на оставшиеся четыре десятка банков приходится только 1,88% прибыли.

Справка Finance.ua:

  • по данным НБУ, больше всего вкладов в ПриватБанке — 391,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк, в нем украинцы хранят 188,3 млрд гривен. На 3-м месте частный Универсал Банк — 65,0 млрд гривен;
  • по финансовым показателям банковская система в 2023 году установила два исторических рекорда.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 💰

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.