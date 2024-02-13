Украинцы начали забирать деньги из банков: Гетманцев объяснил почему — Finance.ua

Украинцы начали забирать деньги из банков: Гетманцев объяснил почему Сегодня 12:00 — Личные финансы

По оперативным данным НБУ, в январе портфель кредитов резидентам в национальной валюте почти не изменился: увеличился на +0,2% (+1,4 млрд. грн.) до 727,8 млрд. грн. При этом гривневые кредиты населению выросли на 2,3%, а бизнеса — наоборот, уменьшились на 0,7%.

Об этом пишет глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Кредитование, хоть и несколько оживилось во второй половине 2023 года, по большому счету продолжает стагнировать. Более ощутимы были изменения в депозитной базе.

Вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или (минус 51,3 млрд. грн) до 1577,1 млрд. грн.

Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны. При этом вклады бизнеса сократились на 3,5% (32,5 млрд грн), населения — на 2,6% (18,8 млрд грн). Население также сократило свои валютные вклады на 2,1%, в то время как бизнес увеличил такие вклады на 3,2%.

В чем причина

«Что касается депозитной базы, скажу сразу — никакого предательства здесь нет. Во-первых, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70% или на 650 млрд. грн. Банковская система устойчивая, действия НБУ как регулятора эффективны, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам.

Во-вторых, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. В частности, тенденция наблюдалась в девять из десяти последних лет. Хотя, конечно, для каждого года есть своя специфика, как это было, например, в начале 2015 года или 2022 года," — пишет он.

Впрочем, как Гетманцев допускает, что определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта № 10 449 относительно «военной службы, мобилизации и учета».

«Давид Арахамия уже ответил на этот вопрос. Как глава профильного комитета могу еще раз это повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокирование банковских счетов, не будут поддержаны» — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

7 февраля народные депутаты 243 голосами поддержали в первом чтении предложенный правительством законопроект 10 449 об усилении мобилизации. Документ принят без предложений комитета. В течение следующих 14 дней (до 21 февраля) будет продолжаться внесение правок. Долее будет второе чтение;

как сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, профильный комитет Рады будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации, потому что «вопрос к нему есть у всех».

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