Банкиры обсудили успехи и самые большие вызовы для сектора — Finance.ua

Банкиры обсудили успехи и самые большие вызовы для сектора Сегодня 21:19 — Фондовый рынок

Банкиры обсудили успехи и самые большие вызовы для сектора

Банковский сектор получил 86,5 млрд грн прибыли за 2023 год. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения.

Прирост средств населения и бизнеса на счетах в банках продолжается. Годовой темп прироста срочных депозитов населения в гривне стал рекордным за более чем десять лет.

О современных вызовах и трендах развития банкинга 2024 говорили участники дискуссии на конференции FinYear , которая прошла 16 февраля в Киеве.

Каковы результаты работы банков в 2023 году, а также как будет выглядеть банковский сектор в 2024 году, о современных вызовах и трендах развития банкинга рассказали представители ПриватБанка Ощадбанка, ПУМБа, Глобусбанка и Юнекс Банка.

Антон Тютюн, заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу Ощадбанка

«Мы много заработали и уплатили 50% в бюджет налога. Почти все, что заработали, конечно, как государственный банк отдаем государству. Объездили всю страну, несколько раз были в каждом регионе. Основное — это люди, как они работают и что они делают в это тяжелое время.

Например, в Херсоне, где не было ни света, ни воды, ни тепла, ни связи мы открылись на старлинках, и к утру уже было 400 человек в очереди. Люди не видели 20 месяцев украинской национальной валюты и не имели доступа ко всему…

Если говорить о продуктовых успехах, то я очень рад, что возобновилось кредитование. Мы выдали больше ипотечных кредитов, чем до войны. В 2021 году выдали меньше таких кредитов, чем в 2023 году. Появилась хорошая государственная программа, это свидетельствует о том, что есть спрос, развитие. Люди привыкли жить в таких условиях.

Единственное, что беспокоит (кроме военных рисков) — это кадровый риск. Многие уехали, у мужчин есть особенности с трудоустройством. Тем более, когда речь идет о таких регионах, как Харьков. Очень тяжело людей удержать, когда обстрелы непрерывно. В этом году очень большой риск — кадровый голод. Нам нужно как-то с этим справляться".

Дмитрий Мусиенко, Член правления по розничному бизнесу ПриватБанка

«В 2023 году получили прибыль в 43 млрд гривен. За всю историю ПриватБанка она самая большая. Что касается кредитования — мы не останавливали кредитование и в 2022 году, потому что у нас 17,5 млн клиентов. В 2023 году наш кредитный портфель вырос на 40 процентов. Кредитный чистый портфель стал расти (25 млрд). Но что не слишком положительно, что кредитование растет только в государственных банках плюс один коммерческий банк.

Относительно автокредитования было продано около 65 тыс. авто. Я прогнозирую, что в 2024 году будет гораздо больше".

Дмитрий Полищук, заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу ПУМБ

«У нас было не все так просто с кредитованием в прошлом году. ПУМБ, пожалуй, один из банков, которые больше всего потеряли вип-клиентов и в портфелях. Территории, где доля ПУМБа была наибольшей, временно оккупирована. Мы лишились половины активной клиентской базы.

Прошлый год стал для нас переосмыслением стратегии будущего развития. Успели переорганизовать розничную модель бизнеса и определили новые сегменты клиентской аудитории.

Полностью были сфокусированы на перезагрузке (в том числе и цифрового опыта). Надеемся на активное развитие и привлечение новых клиентов и кредитование в 2024 году".

Иван Свитек, Председатель Правления Юнекс Банка

«В 2023 году кредитный портфель юридических лиц упал на 2%, депозиты юрлиц выросли на 41%, кредиты физических лиц выросли на 6%, а депозиты физлиц выросли на 16,5%. Но большая доля кредитов физических лиц нерабочие.

Что касается планов и инноваций: у нас все продукты онлайн: кредитные карты, кредиты наличными . Мы запустили карту в рассрочку и посткредитование, также продолжаем развивать наше мобильное приложение и прочее".

Дмитрия Олена, первый заместитель Председателя Правления ГлобусБанк

«2023 год был очень разноплановым. Но уже с апреля мы запустили кредитные программы, начали активнее привлекать депозиты, можно сказать, что этот год был для нас достаточно удачным.

Кредитование было возобновлено. Это зависит от результатов на фронте: если хорошие новости, то мы более активно кредитуем, или более сдержанно. Но в 2024 году ожидаем увеличения кредитного портфеля.

В 2024 году планируем увеличить уже все портфели кредитования на 10−15 процентов.

По депозитам: мы уже прошли самый низкий пик и идем вверх. Как только понизили ставки в ноябре, депозиты начали расти.

Уже в начале февраля мы вернули ставки на уровень ноября и будем оставлять на таком уровне. За 2023 год наш портфель вырос очень значительно — на 80 процентов увеличились депозиты в гривне, что говорит о более или менее стабильной ситуации в стране.

Также видим, как в 2023 году увеличился спрос на покупку недвижимости. Если люди в Украине и иностранцы покупают недвижимость в Украине, значит все не очень плохо. Если есть спрос на недвижимость, экономика живет и развивается".

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