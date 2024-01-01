Возвращение под контроль государства: потребители двух областей с 1 января будут получать газ от другого оператора — Finance.ua
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Возвращение под контроль государства: потребители двух областей с 1 января будут получать газ от другого оператора

Энергетика
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НКРЭКУ приняла постановление, согласно которому с 1 января 2024 года национальный оператор «Газораспределительные сети Украины» (Газсети) из Группы Нафтогаз получил право на осуществление хозяйственной деятельности по распределению природного газа в Закарпатской и Ровенской областях.
Об этом сообщает Минэнерго.
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Услуги бесперебойного газоснабжения клиентов в двух западных регионах будут предоставлять вновь созданные филиалы национального оператора. Ранее такие услуги в этих областях предоставляли частные компании, в частности, АО «Ровногаз» и АО «Закарпатгаз».
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Возвращение газораспределительной инфраструктуры под контроль государства стало составной частью процесса деолигархизации Украины, начатой ​​Президентом Владимиром Зеленским.
Старт соответствующему процессу был дан в ноябре 2022 года, когда Правительство по предложению министра энергетики Германа Галущенко приняло решение о перезаключении договоров эксплуатации газораспределительных сетей государственной формы собственности, которое запустило процесс возвращения государственного имущества под контроль государства.
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«Возвращение газораспределительных сетей под контроль государства — это вопрос национальной безопасности, особенно учитывая все риски и военные вызовы. Важно также обеспечить непрерывность поставок газа и создавать новые возможности для развития газовой инфраструктуры. Это и есть позиция и задачи для ответственного национального оператора газораспределительных сетей», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
В Закарпатье и Ровенской области филиалы национального оператора будут обеспечивать «голубым топливом» около 553 тысяч клиентов. После смены оператора личные счета и тарифы на распределение газа останутся неизменными, а реквизиты для оплаты будут обновлены.
Напомним, с начала 2023 года под контроль государства перешли уже 27 газораспределительных предприятий.
По материалам:
Finance.ua
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