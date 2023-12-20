Нафтогаз забрал «под крыло» четыре последних облгаза Фирташа — Finance.ua
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Нафтогаз забрал «под крыло» четыре последних облгаза Фирташа

Энергетика
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Нафтогаз забрал «под крыло» четыре последних облгаза Фирташа
Нафтогаз забрал «под крыло» четыре последних облгаза Фирташа
Во вторник, 19 декабря 2023 года, под управление группы «Нафтогаз» перешли еще четыре газораспределительных предприятия. Таким образом, теперь в составе «Нафтогаза» работают 27 газораспределительных предприятий, которые планировалось передать под контроль государства до конца текущего года.
Как сообщает прессслужба компании, речь идет об АО «Тисменицагаз» в Ивано-Франковской области, АО «Коростышевгаз» в Житомирской области, АО «Луганскгаз» и ЧАО «Мелитопольгаз».
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Два последних предприятия находятся на временно оккупированных территориях, поэтому операционный менеджмент будет осуществляться уже после деоккупации.
«Как и планировали, мы успешно завершили интеграцию обл- и горгазов в Группу „Нафтогаз“. Для нас это большая ответственность, так как количество наших клиентов значительно увеличилось. Однако этот шаг был необходим, потому что от него зависит стабильность критической инфраструктуры, полноценная работа бизнеса и комфорт украинцев. Когда страна находится под риском постоянных обстрелов и возможных блэкаутов, доставка газа должна быть бесперебойной», — отметил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.
В компании подчеркнули, что для клиентов интегрированных газораспределительных предприятий личные счета и тарифы на услуги распределения остаются неизменными.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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