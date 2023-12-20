Нафтогаз забрал «под крыло» четыре последних облгаза Фирташа — Finance.ua

Нафтогаз забрал «под крыло» четыре последних облгаза Фирташа Сегодня 11:15 — Энергетика

Нафтогаз забрал «под крыло» четыре последних облгаза Фирташа

Во вторник, 19 декабря 2023 года, под управление группы «Нафтогаз» перешли еще четыре газораспределительных предприятия. Таким образом, теперь в составе «Нафтогаза» работают 27 газораспределительных предприятий, которые планировалось передать под контроль государства до конца текущего года.

Как сообщает прессслужба компании, речь идет об АО «Тисменицагаз» в Ивано-Франковской области, АО «Коростышевгаз» в Житомирской области, АО «Луганскгаз» и ЧАО «Мелитопольгаз».

Два последних предприятия находятся на временно оккупированных территориях, поэтому операционный менеджмент будет осуществляться уже после деоккупации.

«Как и планировали, мы успешно завершили интеграцию обл- и горгазов в Группу „Нафтогаз“. Для нас это большая ответственность, так как количество наших клиентов значительно увеличилось. Однако этот шаг был необходим, потому что от него зависит стабильность критической инфраструктуры, полноценная работа бизнеса и комфорт украинцев. Когда страна находится под риском постоянных обстрелов и возможных блэкаутов, доставка газа должна быть бесперебойной», — отметил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

В компании подчеркнули, что для клиентов интегрированных газораспределительных предприятий личные счета и тарифы на услуги распределения остаются неизменными.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.