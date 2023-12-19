Как экономить на тепле: «Нафтогаз» дал полезные советы — Finance.ua

Как экономить на тепле: «Нафтогаз» дал полезные советы Сегодня 12:02 — Личные финансы

Как экономить на тепле: «Нафтогаз» дал полезные советы

Украинские потребители платят самые большие коммунальные зимой, теплозатраты можно снизить самостоятельно. «Нафтогаз» сообщил , как экономить на тепле до 20%.

Одним из способов повысить энергоэффективность и уменьшить теплопотери в собственных домах — наклеить теплоотражающий экран за батареей. Специалисты проанализировали ситуацию и заключили, что это увеличит теплоотдачу радиаторов отопления на 20%. Такие действия способны повысить температуру в жилище ориентировочно на 1−2°С.

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Батареи способны излучать тепло равномерно: как в помещение, так и во внешнюю стенку на улицу. Максимально исключить эти потери позволит фольгированный теплоотражающий экран благодаря своим свойствам. Его наклеить можно своими руками.

В сообщении также призвали помнить, что мебель, шторы и другие предметы, перекрывающие батареи, препятствуют распространению тепла в доме. То же касается пыли и грязи, собираемой на поверхности радиаторов.

Справка Finance.ua:

согласно прогнозу специалистов Нацбанка, какое-то время цены на коммунальные услуги расти не будут. Подорожание сдерживает мораторий на повышение тарифов, который, вероятно, могут отменить только в 2025 году. Однако, по прогнозу финрегулятора, это лишь откладывает повышение, которого избежать не удастся;

В 2024 году украинские потребители будут платить за газ, тепло и горячую воду по тем же тарифам, которые были и в этом году. Однако после отмены моратория, которая может произойти в 2025 году, стоимость коммунальных услуг может повыситься;



в «Нафтогазе» рассказали, изменится ли цена во время отопительного сезона. Как рассказал председатель правления НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышев, сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения Украины и фактической ситуации, складывающейся внутри страны.



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