В Киеве внедряют автоматическую систему регулирования отопления — Кличко Сегодня 10:46 — Энергетика

В Киеве внедряют автоматическую систему регулирования отопления — Кличко

Власти вводят в городе систему, которая будет автоматически регулировать подачу отопления, в зависимости от погоды.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, сейчас отопление есть почти во всех домах и учреждениях столицы, однако оно работает «на минимальных оборотах» из-за теплой погоды.

Новая система регулирования будет реагировать на погоду и соответственно автоматически уменьшать или увеличивать подачу тепла не только в центральной отопительной системе, но и индивидуально в домах.

Сейчас к ней уже подключены несколько сотен столичных домов, и она автоматически регулирует подачу тепла в каждом из них.

Справка Finance.ua:

обычно в Киеве, как и по всей Украине, новый отопительный сезон начинается 15−16 октября. Тогда Кличко сообщал, что на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней;

однако уже через несколько дней столбики термометров в столице показывали +18. Несмотря на хорошую погоду, власти решили не останавливать подачу отопления, а свели его к минимуму;

отметим, что на 24 октября ряд абонентов в столице все еще оставались без тепла. Кроме того, в КГГА говорили, что большинство жилых домов города и все учебные заведения оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Поэтому там автоматически ограничивается подача отопления в теплые дни.



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