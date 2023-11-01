В Киеве внедряют автоматическую систему регулирования отопления — Кличко — Finance.ua
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В Киеве внедряют автоматическую систему регулирования отопления — Кличко

Энергетика
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В Киеве внедряют автоматическую систему регулирования отопления — Кличко
В Киеве внедряют автоматическую систему регулирования отопления — Кличко
Власти вводят в городе систему, которая будет автоматически регулировать подачу отопления, в зависимости от погоды.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, сейчас отопление есть почти во всех домах и учреждениях столицы, однако оно работает «на минимальных оборотах» из-за теплой погоды.
Новая система регулирования будет реагировать на погоду и соответственно автоматически уменьшать или увеличивать подачу тепла не только в центральной отопительной системе, но и индивидуально в домах.
Сейчас к ней уже подключены несколько сотен столичных домов, и она автоматически регулирует подачу тепла в каждом из них.

Справка Finance.ua:

  • обычно в Киеве, как и по всей Украине, новый отопительный сезон начинается 15−16 октября. Тогда Кличко сообщал, что на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней;
  • однако уже через несколько дней столбики термометров в столице показывали +18. Несмотря на хорошую погоду, власти решили не останавливать подачу отопления, а свели его к минимуму;
  • отметим, что на 24 октября ряд абонентов в столице все еще оставались без тепла. Кроме того, в КГГА говорили, что большинство жилых домов города и все учебные заведения оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Поэтому там автоматически ограничивается подача отопления в теплые дни.
Finance.ua разбирался, готова ли Украина входить в новый отопительный сезон, и изучал возможности повторения «черной зимы» 2022-го.

Готова ли Украина к отопительному сезону

По материалам:
Finance.ua
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