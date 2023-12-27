Минэнерго упразднило списки потребителей, которые нельзя было отключать — Finance.ua

Минэнерго упразднило списки потребителей, которые нельзя было отключать Сегодня 14:30 — Энергетика

Минэнерго упразднило списки потребителей, которые нельзя было отключать

Министерство энергетики упразднило списки критически важных потребителей, у которых была бронь при отключениях электроэнергии.

Об этом сказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью LB.ua.

Он объяснил, что в начале вторжения областные военные администрации определили перечень критических потребителей, добавив туда сомнительные объекты, вроде гостиниц или предприятий, не имеющих никакого отношения к критически важным.

«Там такой довольно пестрый список таких предприятий в списке. Сейчас этот приказ Минэнерго уже отменили, и эти предприятия лишились своей „брони“ от отключений», — пояснил он.

По словам Кудрицкого, это позволит выключать потребителей, которые не платят за электроэнергию.

«Этот процесс будет болезненным. Но за электроэнергию, которую ты потребляешь, нужно платить. На рынке есть четкая взаимозависимость между своевременными уплатами счетов и тем, сколько у нас энергоблоков в работе», — сказал он.

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Кудрицкий добавил, что «Укрэнерго» будет предлагать создать новые списки критических предприятий.

«И там будут только те предприятия, которым действительно нельзя отключать ни при каких условиях. Потому что это может повлечь тяжелые последствия: будь то техногенные, экологические или социальные. К примеру, системы водоснабжения или централизованного отопления в больших городах. Но даже у этих защищенных потребителей должны быть четкие обязательства оплачивать потребленную электроэнергию. Хотя бы в тех объемах, в которых они могут. Не платить просто потому, что они вошли в перечень критически важных объектов, они не могут», — сказал он.

Напомним, компания «Укрэнерго» будет отключать компании, задолжавшие за электроэнергию на балансирующем рынке.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЭК «Укрэнерго». С 1 января 2024 года он возрастет на 9%.

Тогда же НКРЭКУ одобрила проект решения об установлении тарифа НЭК «Укрэнерго» на диспетчеризацию на 2024 год. Он будет составлять 100,37 грн/МВт-ч.

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