Возвращаются ли ІТ-специалисты на свою прежнюю работу после службы в ВСУ — результаты опроса Сегодня 16:02 — Личные финансы

Возвращаются ли ІТ-специалисты на свою прежнюю работу после службы в ВСУ — результаты опроса

В среднем 14% айтишников, начавших служить после полномасштабного вторжения, сейчас уволились со службы. Три четверти уже вернулись к работе в своих компаниях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Сколько ІТ-специалистов сейчас служат в ВСУ из топ-50 компаний

В общей сложности это более 2000 айтишников. Их количество варьируется в каждой из компаний: на одного работодателя может приходиться от 10 до 300+ специалистов в армии.

Среди тех, кто начал служить после 24 февраля 2022-го, в среднем 14,2% уже уволились со службы (для подсчетов используем медиану). Есть также компании, где пока никто не вернулся из армии.

В среднем 75% уволенных со службы специалистов возвращаются к работе в компании. Количественно это немного: от одного или нескольких до 50 айтишников в крупнейших компаниях.

Инфографика: DOU

Как компании поддерживают ветеранов

Среди 50 крупнейших украинских IT-компаний достаточно распространены инициативы по поддержке ветеранов. Только четыре компании отметили, что такие программы только создают, еще у 34 работодателей уже есть.

Большинство компаний предлагает психологическую поддержку ветеранам. Еще 18 компаний предоставляют юридическую помощь, 17 — рабочие места для ветеранов, 16 работодателей — профессиональное обучение и повышение квалификации. Четверть компаний позаботились о доступности офисов для людей с инвалидностью.

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Сами ветераны отмечали, что им больше всего требуются программы по обучению и повышению квалификации (64%), рабочие места (63%), психологическая поддержка (57%).

Инфографика: DOU

Компании отмечали, что есть и другие варианты поддержки, например, менторство ветеранов, курсы английского, программы реинтеграции. Предоставляют 10 рабочих дней отпуска, если у специалиста есть удостоверение участника боевых действий; один месяц оплачиваемого отпуска сразу после демобилизации или в течение первого года работы.

Большинство опрошенных компаний из топ-50 донатят на гуманитарные нужды (36 компаний). Более половины работодателей регулярно переводят средства на ВСУ и непосредственно покупают необходимые вещи.

16 компаний имеют собственный фонд помощи военным, еще 17 — собственные проекты, направленные на помощь людям, пострадавшим от войны.

Менее распространены непосредственное изготовление дронов или другой техники — только три компании это делают. И две имеют собственные miltech-разработки.

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Кроме опций, которые были в опросе, компании часто отмечали, что имеют общие проекты с благотворительными фондами, организуют собственные сборы, поддерживают проекты своих специалистов (материально и информационно).

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины запустило е-карту вакансий государственной службы и органов местного самоуправления для ветеранов и ветеранок. Этот сервис визуализирует информацию о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине.

Кабинет Министров Украины принял постановление, обеспечивающее финансирование проекта по внедрению специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц по всей территории Украины.

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