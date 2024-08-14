Правительство предлагает лишать статуса ветерана войны: детали законопроекта — Finance.ua

Правительство предлагает лишать статуса ветерана войны: детали законопроекта Сегодня 21:04 — Личные финансы

Правительство предлагает лишать статуса ветерана войны: детали законопроекта

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о лишении статусов ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины" (регистр. № 11 479) за совершение тяжкого преступления.

Об этом в телеграме сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Кабинетом Министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ относительно лишения статусов ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины“ (регистр. № 11 479)», — отметил Мельничук.

Цель документа

Он пояснил, что цель документа — законодательно определить основания для лишения предоставленного статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или участника войны соответственно, или члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны или члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины, в частности за совершение умышленного преступления против основ национальной безопасности Украины или установленного порядка несения военной службы, или мира, безопасности человечества и международного порядка, или за совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Что предлагают

Законопроектом предлагается дополнить статьи 6, 7, 9, 10 и 10−1 ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» новыми частями, устанавливающими полномочия Кабинета Министров Украины определять порядок лишения статуса лиц, указанных в этих статьях.

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Также предлагается дополнить Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» новой статьей 11−1, которой закреплен перечень оснований лишения статуса ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины, в частности, в случае наличия обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, за совершение лицом умышленного преступления против основ национальной безопасности Украины или установленного порядка несения военной службы, или мира, безопасности человечества и международного порядка, или за совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины запустило э-карту вакансий государственной службы и органов местного самоуправления для ветеранов и ветеранок. Сервис уже доступен на веб-платформе э-Ветеран. Этот сервис визуализирует информацию о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине.

Укрінформ По материалам:

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