Возможен ли продовольственный кризис из-за забастовки польских перевозчиков на границе — комментарий МинАПК Сегодня 19:04 — Казна и Политика

Возможен ли продовольственный кризис из-за забастовки польских перевозчиков на границе — комментарий МинАПК

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский отмечает, что проблема блокирования границы польскими перевозчиками может выйти из-под контроля, создав более существенный кризис, если его вовремя не решить.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона. При этом чиновник подчеркнул, что сейчас о кризисе продовольствия из-за невозможности полноценного импорта и экспорта речь не идет.

«По состоянию на сейчас — нет. Это, конечно, проблема. Конечно, существенная и имеет последствия как для Украины, так и для Польши. Но прямо сегодня она не приводит к такому явлению, как кризис. Но очевидно, что если ее не решать, она будет развиваться в плохом направлении и может действительно выйти из-под контроля и создать более существенную проблему», — заявил Сольский.

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По словам министра, переговоры между Украиной и Польшей не останавливаются ни на день и продолжаются на всех уровнях — от посла до руководства стран. При этом он отметил, что за протестами стоит лишь небольшое количество перевозчиков, представляемых одной ассоциацией, а не польское правительство, а другие ассоциации перевозчиков Польши имеют другую позицию.

«Очевидно, что в Польше как демократической стране есть плюрализм мнений, но вместе с тем позиция украинского правительства очевидна: мы в ситуации войны, и такие вещи негативно влияют на все, что перемещается через границу. Оно не может не влиять, несмотря на какие-то заявления, что что-то блокируется, а что-то другое не блокируется. Оно влияет на все», — отметил глава ведомства.

Он обратил внимание, что на ситуацию имеет достаточно существенное влияние то, что в настоящее время в Польше не сформировано новое правительство по результатам парламентских выборов, которые состоялись 15 октября и на которых большинство депутатских мест получили совокупно оппозиционные партии. Несмотря на это, по словам министра, Украина не намерена вести прямые переговоры со стороной протестующих.

«Я думаю, что с этой точки зрения они выбрали неудачный момент, потому что это разговор между двумя правительствами, и очевидно, что в Польше должен быть разговор между их правительством и бастующими на границе. Неправильно, если мы будем с нашей стороны общаться с их ассоциациями. Имеется соответствующая система переговоров. Поэтому это усложняет процесс», — объяснил Сольский.

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Он выразил надежду, что устроившая забастовку на границе ассоциация перевозчиков «не имела целью просто усложнить процесс». Вместе с тем он заявил, что в ее требованиях «трудно найти какие-то вещи», которые можно решить конструктивно, потому что они «довольно специфические».

С другой стороны, руководитель Минагрополитики подчеркнул, что Украина всегда открыта к переговорам с любыми коллегами во всех странах-соседях, «тем более в Польше».

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Справка Finance.ua:

Напомним, что Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования польских перевозчиков, протестующих с 6 ноября, о возвращении от действующего «транспортного безвиза» к разрешительной системе грузовых перевозок.

Однако 11 ноября было сообщено о согласовании с польской стороной функционирования полос для пустого транспорта в пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» и обновлении функционала системы «єЧерга», благодаря чему теперь есть возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

ukragroconsult По материалам:

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