Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной — Finance.ua

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной
Польские автоперевозчики заявили, что переговоры с украинским правительством не разрешили спор и они продолжат блокировать границу с Украиной.
Об этом пишет The Guardian.
В понедельник, 13 ноября, некоторые польские перевозчики встретились с представителями украинского и польского правительств.
«Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования», — сказал организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер.
Напомним, 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода из Украины.
По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:
- возврат разрешений для украинских перевозчиков;
- ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
- запрет регистрации в Польше компаний с капиталом за пределами ЕС;
- получение доступа к украинской системе «Шлях»;
- отдельные очереди для машин из ЕС в системе «єЧерга»;
- выделение отдельных очередей для пустых авто.
В понедельник Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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