Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной — Finance.ua

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной Сегодня 10:30

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной, Фото: Getty Images

Польские автоперевозчики заявили, что переговоры с украинским правительством не разрешили спор и они продолжат блокировать границу с Украиной.

Об этом пишет The Guardian

В понедельник, 13 ноября, некоторые польские перевозчики встретились с представителями украинского и польского правительств.

«Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования», — сказал организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер.

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Напомним, 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода из Украины.

По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:

возврат разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрет регистрации в Польше компаний с капиталом за пределами ЕС;

получение доступа к украинской системе «Шлях»;

отдельные очереди для машин из ЕС в системе «єЧерга»;

выделение отдельных очередей для пустых авто.

В понедельник Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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