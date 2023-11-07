Вредит обеим странам: в Украине отреагировали на забастовку польских перевозчиков — Finance.ua

Вредит обеим странам: в Украине отреагировали на забастовку польских перевозчиков
Забастовка, которую устроили польские перевозчики на пунктах пропуска «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин», наносит ущерб интересам обеих стран и ставит под угрозу функционирование инициативы «Пути солидарности».
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Чтобы разрешить данную ситуацию, украинская сторона постоянно контактирует с Посольством Польши, Министерством инфраструктуры Польши, Европейской комиссией, а также украинскими перевозчиками и пограничными службами.
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Однако в Мининфраструктуры добавляют, что украинская сторона готова к диалогу, но до сих пор не получила от польских перевозчиков никаких официальных требований.
«При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты для конструктивного диалога. Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены», — говорится в сообщении.
Напомним, польские перевозчики недовольны условиями, которые есть у их украинских коллег, и требуют отмены ряда решений, среди которых транспортный безвиз. Они хотят, чтобы украинцы вернулись к системе разрешений на грузовые перевозки. Соглашение действует между Украиной и ЕС до конца июня 2024 года, а отменить его на уровне правительства Польши — практически невозможная задача.
Также поляки требуют отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых ТС, доступ к системе «Шлях».
Они планировали начать блокаду границы между Украиной и Польшей 3 ноября, но затем перенесли дату.
В то же время, в Украине большинство требований польских перевозчиков, которые привели к блокированию ряда пунктов пропуска на украинско-польской границе, называют нереалистичными.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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