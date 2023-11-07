Вредит обеим странам: в Украине отреагировали на забастовку польских перевозчиков — Finance.ua

Вредит обеим странам: в Украине отреагировали на забастовку польских перевозчиков Сегодня 10:46 — Аграрный рынок

Вредит обеим странам: в Украине отреагировали на забастовку польских перевозчиков

Забастовка, которую устроили польские перевозчики на пунктах пропуска «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин», наносит ущерб интересам обеих стран и ставит под угрозу функционирование инициативы «Пути солидарности».

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Чтобы разрешить данную ситуацию, украинская сторона постоянно контактирует с Посольством Польши, Министерством инфраструктуры Польши, Европейской комиссией, а также украинскими перевозчиками и пограничными службами.

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Однако в Мининфраструктуры добавляют, что украинская сторона готова к диалогу, но до сих пор не получила от польских перевозчиков никаких официальных требований.

«При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты для конструктивного диалога. Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены», — говорится в сообщении.

Напомним, польские перевозчики недовольны условиями, которые есть у их украинских коллег, и требуют отмены ряда решений, среди которых транспортный безвиз. Они хотят, чтобы украинцы вернулись к системе разрешений на грузовые перевозки. Соглашение действует между Украиной и ЕС до конца июня 2024 года, а отменить его на уровне правительства Польши — практически невозможная задача.

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Также поляки требуют отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых ТС, доступ к системе «Шлях».

Они планировали начать блокаду границы между Украиной и Польшей 3 ноября, но затем перенесли дату.

В то же время, в Украине большинство требований польских перевозчиков, которые привели к блокированию ряда пунктов пропуска на украинско-польской границе, называют нереалистичными.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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